Valentine Dumont scherpt Belgisch record 200 meter vrije slag nogmaals aan op BK kortebaan MDB

17u41

Bron: Belga 1 photo_news

Valentine Dumont heeft vandaag het Belgisch record op de 200 meter vrije slag een tweede keer op een dag tijd aangescherpt. Op de Belgische kampioenschappen kortebaan in Gent won de 17-jarige Naamse de finale in 1:56.55, 58 honderdsten sneller dan de 1:57.13 die ze in de reeksen zwom.

Het record is ook goed voor een ticket naar het Europees kampioenschap in Kopenhagen (13-17 december). De kwalificatielimiet is 1:56.91.