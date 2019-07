Valentine Dumont pronkt met halve finale op debuut-WK: “Dit is beetje onverwacht” Bart Fieremans in Zuid-Korea

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK zwemmen Valentine Dumont maakt haar naam als opkomend talent ook bij haar WK-debuut op het allerhoogste niveau waar. De 19-jarige Luikse forceerde op de 200m vrij een plek in de halve finales, al bleef ze met haar tijd van 1:59.11 nog boven haar persoonlijk record.

Een WK-debuut opluisteren met een halve finale, zoiets staat al mooi op je palmares. Als vijftiende van 61 deelneemsters ging ze door, en daar was Dumont zelf licht verbaasd over. “Dit is toch een beetje onverwacht, ja. Omdat ik niet mijn beste tijd gerealiseerd heb. Ik had een iets vluggere tijd in gedachten. Maar het is niet altijd makkelijk om je snelste tijd ‘s ochtends te lukken. En ik heb nog niet veel ervaring in dit soort races. Het is pas mijn eerste WK. Ik voelde me toch wat nerveus.”

Opmerkelijk: de Amerikaanse superkampioene Katie Ledecky – vijf keer olympisch goud en liefst 14 WK-titels – zegde anderhalf uur voor de competitie op de 200m vrij af. Het persbericht haalde een medische reden aan. “Ik weet ook niet wat er scheelt met haar”, zei Dumont.

Ik heb nog niet veel ervaring in dit soort races, maar in de halve finale hoop ik nog sneller te zwemmen Valentine Dumont

Deze namiddag mag Dumont opnieuw aan de bak in de halve finales. Haar ambitie: “Ik hoop sneller te zwemmen dan deze ochtend.” En wie weet komt ze dichter of breekt ze haar Belgisch record. Dat dateert al van juli 2017, toen ze in het Israëlische Netanya 1:58.35 zwom.

Van alle Belgische WK-deelneemsters neemt Dumont ook aan de meeste proeven deel. De 400m vrij heeft ze al achter de rug, zonder daarin potten te breken. Woensdag zwemt ze ook de 200m vlinder en donderdag staat ze op het startblok van de 100m vrij.