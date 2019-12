Valentine Dumont naar halve finales 100m vrije slag op EK kortebaan in Glasgow YP

05 december 2019

12u05

Bron: Belga

Valentine Dumont heeft zich donderdag op het EK kortebaanzwemmen in Glasgow gekwalificeerd voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. De negentienjarige Naamse tikte als zesde aan in zevende reeks in 53.98 (persoonlijk record: 53.65). Ze klokte daarmee de vijftiende tijd op 61 deelneemsters. De beste zestien zwemsters zwemmen de halve finales.

Later op de dag, vanaf 18u22 Belgische tijd, staan die halve finales op het programma voor Dumont. De finale staat vrijdag, om 18u07, geprogrammeerd.

Eerder op de dag ging Lander Hendrickx eruit in de reeksen van de 200m vrije slag. De 25-jarige Leuvenaar klokte met 1:48.20 (persoonlijk record: 1:47.52) de 44e tijd van alle deelnemers. Zijn EK is na een eerdere uitschakeling woensdag op de 400m vrije slag afgelopen.