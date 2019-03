Valencia en Van Rossom winnen eerste wedstrijd in halve finale Eurocup basket tegen Kazan YP

19 maart 2019

22u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Valencia heeft vandaag haar eerste wedstrijd van de halve finales van de EuroCup basketbal, tegen het Russische Unics Kazan, winnend afgesloten. Het werd 69-64 (rust: 28-30). De halve finales worden afgewerkt in een best-of-three-systeem. Valencia leidt zo met 1-0.

Sam Van Rossom kwam in negentien speelminuten tot vier punten, drie rebounds en één assist.

De tweede wedstrijd staat vrijdag op het programma in Rusland. Een eventuele derde wedstrijd vindt plaats op 27 maart in Valencia.

In de andere halve finale van de EuroCup treft Alba Berlijn Morabanc Andorra.