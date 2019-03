Valencia en Van Rossom staan in de finale van EuroCup basket GVS

22 maart 2019

22u40

Bron: Belga 0 Basketbal Het Valencia van Belgian Lion Sam Van Rossom heeft zich geplaatst voor de finale van de EuroCup basketbal. Valencia won in de tweede wedstrijd van de halve finales met 73-79 bij het Russische Unics Kazan.

De Spanjaarden hadden dinsdag het eerste duel in Valencia ook al met 69-64 gewonnen. De halve finales worden afgewerkt in een best-of-three-systeem. Valencia staat zo op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong. Van Rossom zelf kwam in twintig speelminuten tot vijftien punten, twee rebounds en drie assists.

De eventuele derde wedstrijd van volgende week woensdag gaat niet meer door.

Valencia treft in de finale het Duitse Alba Berlijn. De Duitsers wonnen in de halve finales hun tweede duel bij Morabanc Andorra met 81-87. Eerder hadden ze de eerste match in Berlijn ook al gewonnen met 102-97.

Het eerste duel van de finale (best-of-three-systeem) staat op 9 april op het programma.