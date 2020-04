Usain Bolt verloor weddenschap voor wereldrecordrace in Berlijn YP

24 april 2020

12u41

Bron: Belga 0 Atletiek Usain Bolt schreef op het WK van 2009 in Berlijn atletiekgeschiedenis met wereldrecords op de 100 en 200 meter. In een chat op Instagram met Colin Jackson, een andere voormalige topatleet, onthulde de Jamaicaan dat hij voor de finale van de 100 meter een weddenschap aanging met zijn coach en masseur. En Bolt verloor die, zo blijkt nu.

'Lightning Bolt' snelde in Berlijn naar goud op de 100 meter in 9.58, een verbetering met elf honderdsten van zijn vorige record van Peking 2008. Voor de race had Bolt echter gewed dat hij 9.52 zou lopen, zo verklapte hij vandaag aan voormalig hordekampioen Colin Jackson, met wie hij dezelfde sponsor deelt. Bolts coach Glenn Mills mikte op 9.54 en "Eddie" (zijn masseur Erevald Edward) ging voor 9.56.

Op datzelfde WK in Berlijn verpulverde Bolt ook het wereldrecord op de 200 meter. Dat bracht hij op 19.19. Beide chrono's staan vandaag nog altijd overeind.