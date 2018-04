Usain Bolt: "Geen comeback in atletiek, wel hopelijk deal met Manchester United" LPB

12 april 2018

13u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Usain Bolt (31) zal niet terugkeren naar de atletiekpiste. Dat heeft de Jamaicaanse sprinter, die vorig jaar op pensioen ging, bevestigd op de Commonwealth Games in het Australische Gold Coast. Bolt mikt daarentegen op een voetbalcarrière.

Usain Bolt uitte in het verleden al vaker de ambitie om na zijn atletiekloopbaan in het voetbal aan de slag te gaan. Zijn droomclub is Manchester United, maar vorige maand trainde hij, als een soort van publieksstunt, mee met Borussia Dortmund. Op 10 juni zal hij op Old Trafford ook een wedstrijd voor het goede doel afwerken.

"Ik ben heel serieus over mijn plan om te voetballen", vertelde Bolt schalks. "Er zit momenteel niets in de pijplijn, ik ben nu vooral bezig om fit te worden en aan enkele details te werken. Ik denk op dit moment niet aan een bepaalde club, maar train om naar een niveau toe te groeien waarover ik tevreden ben. Ik heb nog geen deal met United, dat volgt hopelijk in de toekomst."