US Open Golf is eerste major voor Thomas Detry: “Goed genoeg om te winnen” Valerie Hardie

17 september 2020

08u15 0 Golf Op zijn 27ste, vier jaar na zijn profdebuut, is golfer Thomas Detry eindelijk aan zijn allereerste major toe. De Brusselaar begint meteen met gezonde ambities aan de US Open: “Ik speel goed genoeg om te winnen.”

Zin in een gokje? Zet dan eens in op Thomas Detry als winnaar van de US Open. Een zege van de Brusselaar is tweehonderd keer je inzet waard - het zegt veel over zijn winstkansen. Golfers die hun eerste major meteen winnen zijn schaars en Thomas Detry is zo’n debutant in Mamaroneck, New York. “Of ik nerveus ben? Helemaal niet. Ik ben al weken goed aan het spelen en ik voel me goed. Ik ga de US Open benaderen zoals elke andere wedstrijd. Misschien ben ik niet zo onder de indruk omdat er geen publiek en geen lawaai is. Als je een birdie of bogey maakt, hoor je niéts - da’s wel een raar gevoel. Maar voor mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, ik ben het intussen gewend. Dat het een major is, zie je wel aan de spelers die hier rondlopen - gisteren stond ik te trainen naast Tiger Woods.”

Ik ben hier om te winnen, niet om de cut te halen of ervaring op te doen Thomas Detry

Ook al is hij een rookie, toch wil Detry meer dan alleen maar genieten van zijn eerste major. “Ik ben hier om te winnen, niet om de cut te halen of ervaring op te doen. Ik begin eraan met de ingesteldheid om mijn beste golf te tonen en ik speel goed genoeg om te kunnen winnen. Ik zie dit echt als een nieuwe etappe in mijn carrière. We zien wel waar ik nu uitkom maar ik heb niets te verliezen. Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen.” En zo goed mogelijk de fairways en green raken, zegt Detry nog. Want de Winged Foot West course is genadeloos. “Ik heb nog nooit op zo’n moeilijke baan gespeeld. De rough is hoog, de greens zijn heel snel en hard.”

Thomas Detry heeft er vertrouwen in. Met dank aan zijn sterke prestaties op de Hero Open en Celtic Classic, waar hij telkens tweede werd. Het lijkt een kwestie van tijd voor hij zijn eerste zege op de European Tour binnen haalt. “Ik won in 2018 wel de Wereldbeker in Australië maar dat was samen met Thomas Pieters. Golf blijft een individuele sport en ik wil ook alleen winnen. Ik was er twee keer dichtbij, dan is het heel teleurstellend om er nét naast te pakken. Hopelijk komt die eerste overwinning snel.”

Zijn resultaten bewezen wel dat de 27-jarige Belg de lockdown goed heeft verteerd. Ook al raakte hij gedurende zeven weken geen golfclub aan, hij vond snel terug zijn draai. “Ik zat bij vrienden in Engeland tijdens de lockdown en dat was in het begon leuk. Gewoon twee maanden in hetzelfde bed slapen... dat heb je niet veel in het golf. Maar na een tijdje begon ik de competitie te missen en had ik weer zin om te golfen en te reizen.”

Thomas Detry klom intussen al naar de 80ste plek op de wereldranking. Thomas Pieters, die vandaag ook aantreedt, is voorlopig nog de beste Belg met de 77ste plek. “Dat houdt me niet bezig wie de beste Belg is. Thomas en ik trekken elkaar op. We trainen en spelen veel samen. Als hij het goed doet, dan stuur ik een berichtje om hem te feliciteren en hij doet dat ook. Ik wil vooral top50 halen voor het einde van het jaar. Dat is niet onmogelijk want in het golf kan het snel gaan. Een maand geleden stond ik nog 120ste. Maar drie-vier weken goed spelen volstonden voor top80. Dus het gaat de goede richting uit. Mijn finishes waren goed maar net niet goed genoeg.” Wie weet is zijn eindspurt in New York beter.