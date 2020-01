Unieke kans voor de boksfans: Floyd ‘Money’ Mayweather komt op 28 februari naar de Lotto Arena Redactie

20 januari 2020

14u49 0 Boksen Boksfans, hou je vast aan de takken van de bomen. Floyd Mayweather komt naar ons land. ‘Money’ en z'n team strijken op 28 februari in de Lotto Arena neer voor de ‘Legendary Icon Tour’. En dat op Mayweathers verjaardag.

43 wordt ie dit jaar, de man die 50 kampen zonder nederlaag bleef in het profboksen. Maar zin om te rentenieren heeft Floyd Mayweather nog niet. De Amerikaan gaat in 2020 de wereld rond met zijn ‘Legendary Icon Tour’, een totaalspektakel waarin Mayweather en z’n team zorgen voor een avondvullend programma met een basketbalwedstrijd als hoogtepunt.

Als startplaats voor z'n tour heeft Mayweather voor een passage in de Lotto Arena gekozen. Het is de enige keer dat Mayweather voet op het Europese vasteland zet voor zijn ‘Legendary Icon Tour’. En dan nog wel op z'n verjaardag. Wie er in Antwerpen bij wil zijn, mag zich dus opmaken voor een fiks feestje.

Boksen gaat Mayweather wellicht niet doen op 28 februari in de Lotto Arena. De Amerikaan stapt voor het hoogtepunt van de avond met z'n team het parket op om het op te nemen tegen een selectie van de Antwerp Giants. Verder vooral entertainment in ‘American Style’, als we het persbericht van de organisatie mogen geloven.

Voor de basketbalwedstrijd is er namelijk wél plaats voor boksen. In aanloop naar de match tussen Mayweather en de Giants zullen er open workouts zijn met het kruim van de Belgische bokswereld. Delfine Persoon, Bilal Laggoune, Mohamed El Marcouchi en Yves Ngabu zijn allemaal aangekondigd.

Tickets zijn vanaf 30 euro beschikbaar via Tele Ticket Service en de Lotto Arena. Het evenement wordt ook live uitgezonden op Eleven Sports.