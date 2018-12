Unicum! Red Lions zorgen voor grootste winst ooit in een halve WK-finale hockey DMM

15 december 2018

13u57 0 Meer Sport Een historische zege voor de Red Lions in de halve finale van het WK om twee redenen. In eerste instantie omdat de Belgische hockeymannen zich zo voor het eerst in de geschiedenis plaatsten voor de WK-finale. In de tweede plaats omdat het de grootste overwinning ooit was in een halve WK-finale.

Op het WK hockey (mannen) is de 0-6 van de Red Lions tegen Engeland de grootste uitslag in een halve finale ooit. Voorheen was er de 5-0 overwinning van Australië op de Sovjet-Unie in 1986, maar hoger dan dat liep de score nooit op. Tot vandaag dus.

Olympisch gezien werd een halve finale bij de mannen wel twee keer met grotere cijfers gewonnen: Nederland versloeg Groot-Britannië met 9-2 in Londen in 2012 en in Berlijn in 1936 versloeg India Frankrijk met 10-0.