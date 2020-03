Uitslag BK veldlopen staat ter discussie na klacht broers Bouchikhi tegen manoeuvre van Kimeli Redactie

03 maart 2020

14u37

Bron: Belga 0 Veldlopen De uitslag van het BK veldlopen van afgelopen zondag bij de mannen is onder voorbehoud. Dat laat de organisatie dinsdag weten op haar website. De broers Soufiane en Lahsene Bouchikhi legden klacht neer tegen Isaac Kimeli, die in het slot de tweede plaats aan Dieter Kersten cadeau deed, waardoor die de CrossCup won.

Trainingsmaatjes Dieter Kersten en Isaac Kimeli gingen zondag in het park van Laken samen naar de meet in een duel om de tweede plaats, maar Kimeli liet zijn ploegmaat opzichtig voor, omdat hij hem de eindzege in de CrossCup gunde. Een manoeuvre dat niet gesmaakt werd door Soufiane Bouchikhi, die zich zo de eindzege door de neus geboord zag.

Op de CrossCup-website gaat het dinsdag over "twee klachten die zijn binnengekomen over de uitslag van het BK", zonder te vermelden van wie die klachten komen. Maar in het kamp Bouchikhi wordt bevestigd dat beide klachten van de broers Soufiane en Lahsene komen. "De klacht is ingediend bij de bond en daar gaat een commissie nu oordelen of er sprake is van wedstrijdmanipulatie", zegt Soufiane Bouchikhi. "Als de internationale regels gevolgd worden, dan moet er ingegrepen worden in de uitslag. Er moeten natuurlijk bewijzen zijn, maar ik denk dat iedereen gezien heeft dat Isaac zijn plaats afstond.”

Maandag al uitte Soufiane Bouchikhi zijn frustraties op Facebook. "Dit is tegen alle normen en waarden van onze prachtige sport. In het voetbal noemen we dit een verkochte wedstrijd", klonk het daar.