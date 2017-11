Uitkijken naar Cage Warriors: staat de nieuwe Conor McGregor op tijdens grootste MMA-evenement ooit in ons land? Yari Pinnewaert

10u26 0 Rv Meer Sport Liefhebbers van de betere knokpartij kunnen komende zaterdag terecht in de Lotto Arena, want daar staat 'Cage Warriors 89' op het menu. Een primeur, want het is de eerste keer dat het evenement niet in Ierland of het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden. Belgische én Europese toptalenten komen er aan bod en wij vroegen aan Sverre Denis, de man die voor rechtenhouder Eleven Sports alles mee in goede banen gaat leiden, wat we zoal mogen verwachten.

“Vrijdagavond ga ik naar de weging van de vechters, zaterdag begeleid ik ze van de kooi naar de pers en terug en voor de rest is het allemaal een beetje afhankelijk van de omstandigheden”, zo beschrijft Sverre, sinds jaar en dag vertrouwd met de vechtsport, zijn rol komend weekend op het Cage Warriors-evenement. “Ik volg het wereldje al zeven jaar, misschien zelfs langer en vind het gewoon heel plezant. Toen ik bij FOX begon te werken, hadden zij de rechten van het UFC. We hebben het daar opgepikt omdat ik voelde dat boksen, het kickboksen en MMA echt wel aan het opkomen waren, onder andere door supersterren als Conor McGregor. En toeval of niet, tijdens de twee jaar dat ik voor FOX heb gewerkt is de sport effectief keihard beginnen ‘boomen’ en nu wordt ze almaar groter. In al zijn facetten trouwens, want er zijn veel promotors die allemaal, een beetje op de kap van UFC, mee gegroeid zijn. Ook Cage Warriors, want heel veel vechters, zoals Conor McGregor, komen daaruit. Het is een vrij onbekende promotor, maar wel een die goed materiaal aflevert.”

Er is ook heel wat talent van eigen bodem aan zet. “Ik kijk heel hard uit naar het gevecht van Cindy Dandois”, zegt Sverre. “Los van het feit dat dat een heel interessante persoonlijkheid is, is het ook een interessante vechter. Ze komt uit het judo en je merkt bij haar heel goed hoe flexibel je moet zijn in de kooi. Met Flexibel bedoel ik vooral dat je goed moet zijn in alle gevechtssporten, op alle mogelijke situaties trainen en je op elke tegenstander weer anders voorbereiden. Cindy zegt ‘ik ben judoka, en ik voel me beter op mijn gemak op de grond. Als ik het gevecht naar de grond kan trekken, daar ben ik echt in mijn element.’ Je ziet ook duidelijk dat haar ‘striking’, haar slagen, niet van hetzelfde niveau is dan haar judokwaliteiten. In het begin dat ze begon met MMA was haar striking echt onzeker, niet accuraat,… Je merkte dat ze er alles aan deed om het gevecht naar de grond te krijgen want rechtopstaand kon ze nooit de bovenhand nemen. Ik ben alvast benieuwd, want ze heeft er naar eigen zeggen hard op geoefend. Ze zegt nog altijd ‘dat het niet 100 procent is en dat het dat ook nooit zal worden.’ Ze komt trouwens uit het UFC, al denken veel mensen dat ze daar na één gevecht is gedumpt. Ik heb het er met haar over gehad en ze zei dat er daar voor haar gewoon niets meer te doen was. De vedergewichtcompetitie voor vrouwen in UFC is namelijk nog nieuw en telt nog niet zoveel vechtsters. Plus, ze wilden haar om de een of andere reden niet opstellen tegen Chris Cyborg, de huidige kampioene bij de vedergewichten. Ze wilde niet stilzitten, dus is ze weer geswitcht van UFC naar Cage Warriors en ze hoopt zo toch nog ooit de kans te krijgen om tegen Cyborg te vechten, want dat is en blijft haar ultieme doel. Ze gaat zich vooral willen tonen zaterdag.”

“Verder is het ook uitkijken naar Tommy Depret en Ben Dandois. Zij zouden stoppen, maar dat heeft vooral Ben al een paar keer gezegd. Depret tegen John Maguire is ook een zeer interessante partij en waar ik persoonlijk ook heel hard naar uitkijk is het eerste gevecht van de main card, Jack Shore tegen Ayton De Paepe – twee ongeslagen vechters. Shore is een vechter die zich overal doorheen aan het rammen is. Hij wint elk gevecht met vrij veel gemak en ook zijn ultieme doel is het UFC. Hij doet er alles aan om daarin te geraken, maar dat moet dan wel jammer genoeg gebeuren ten koste van een Belg. Shore is een hele goede vechter, maar laat ons toch ook een beetje chauvinistisch zijn en voor onze landgenoot supporteren.”

#cw89 posters #perfect #vs #eltoro printed Een foto die is geplaatst door Ben Dandois (@bendandois) op 27 okt 2017 om 10:45 CEST

“Jammer genoeg heeft Karl Moore zich moeten terugtrekken door een blessure”, zo blikt Sverre ook nog vooruit naar de gevechten waarin geen Belgen aan bod komen. “Zijn kamp was heel interessant geweest, want net zoals McGregor wou hij gaan voor twee titels in twee verschillende gewichtsklasses. Zijn gevecht gaat nu niet door, maar hij is wel vervangen door Karl Amoussou. Een echte finisher, zeer gretig en een van de beste welterweights op dit moment. Zijn tegenstander, Dominique Steele, komt uit het UFC. Concreet is één titelgevecht vervangen door twee titelgevechten, wat natuurlijk altijd interessant is omdat we heel vaak zien dat als er iemand kampioen wordt, dat voor hen ook een opstap is naar een grotere promotor à la Bellator of UFC.”

“Ook de heavyweights zijn natuurlijk altijd leuk. Nills Van Noord, een Nederlander, vecht tegen Mauro Cerilli. Allebei toppers in hun gewichtsklasse die aan een sterke ongeslagen reeks bezig zijn, maar bij een van hen komt daar dus zaterdag een einde aan. Die heavyweights zijn trouwens altijd fantastisch om naar te kijken. Het kan op elk moment gedaan zijn door een of andere loeiharde knockout die er meteen een eind aan maakt.”

Hieronder het volledige programma:

Amateur Undercard

Robin Put vs Anthony Lambrechts (welterweight bout)

Senol Yazici vs Musti Brika (featherweight bout)

Jens De Vries vs Youssef Addib (featherweight bout)

Nurullah Sikier vs Kevin Michielsen (featherweight bout)

Sean Teirbrood vs Danilo Martinez (lightweight bout)

Kim Chrestensen vs Viktor Stassijns (welterweight bout)

Tomek Langowski vs Luigi Da Costa Gomez (welterweight bout)

Andy Van Leuven vs Geoffrey De Leenheer (bantamweight bout)

Danny Hogeling vs Imrane Lamkaddam (middleweight bout)

Steve Buyse vs Jordy Bakkes (featherweight bout)

Alain Neder vs Viskan Makaev (middleweight bout)

Pro Undercard

Mathias Lodahl vs Sameer Alekozai (featherweight bout)

“Massai” Sant’anna vs Artur Szczepaniak (welterweight bout)

Leon Jansen vs Jan Quaeyhaegens (welterweight bout)

Aiden Lee vs Donovan Desmae (lightweight bout)

Chico Martinez vs Ben Dandois (middleweight bout)

Main card

Jack Shore vs Ayton De Paepe (featherweight bout)

John Maguire vs Tommy Depret (welterweight bout)

Kerry Hughes vs Cindy Dandois (140 lbs catchweight bout)

Dominique Steele vs Karl Amoussou (Cage Warriors welterweight title)

Nills Van Noord vs Mauro Cerilli (heavyweight bout)

