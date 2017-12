Uitgeschakelde Buys opgevist door forfait Kromowidjojo, Timmers gaat voor goud YP

23u39

Kimberly Buys zat in zak en as na de halve finale van de 100m vlinderslag toen bleek dat ze met de 9de tijd uitgeschakeld was voor de medaillestrijd. Gelukkig kon coach Ronald Gaastra een kwartier later melden dat de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo forfait geeft voor de finale en zo mag onze landgenote toch nog starten.

Buys werd vierde in haar halve finale in 57.23. De Zweedse Sarah Sjöström (55.56) was de snelste. Buys plaatste zich voor de halve finales met een zesde tijd (57.09). De Oost-Vlaamse bezit het Belgisch record op de 100m vlinderslag in 56.44. Die tijd zwom ze deze zomer in Berlijn.

Kimberly Buys was naar Kopenhagen gekomen voor een medaille op de 100 m vlinderslag en dus was de ontgoocheling bijzonder groot na de virtuele uitschakeling na de halve finale. "Ik weet echt niet wat mij overkomen is. Het doel was te starten met een 26.4 na 50 m en dat lukte perfect. Maar ik kreeg op het einde zo een "patat" dat ik pas na 57.23 aantikte. Ik had gehoopt mee te kunnen doen voor het podium maar nu heb ik zelfs geen finale. Dat is helemaal een domper". Met de moed in de schoenen verdween ze uit de mixed zone.

Een kwartier later kwam Ronald Gaastra met de verlossende boodschap: "Kimberly zwemt de finale! Kromowidjojo geeft forfait! Kromowidjojo is in de halve finale ook voluit gegaan maar kwam niet verder dan de zesde plaats. Zij viel op het einde ook helemaal stil. En zij zwemt alleen finales als ze kans maakt op het podium. Ik ben blij voor Kimberly maar we zullen hard moeten werken om haar mentaal klaar te krijgen voor de finale."

De finale zondag vindt plaats om 17u28. Eerder dit EK werd Buys vijfde in de finale van de 50m vlinderslag.

Pieter Timmers gaat voor goud op 100m zondag

Pieter Timmers was tevreden over zijn tweede plaats in halve finale van de 100m crawl en knipoogde: "Zondag proberen nog een beetje beter te doen. Die tweede plaats is ideaal want op die manier start ik morgen niet als topfavoriet", was de eerste reactie van Pieter Timmers. "In de reeksen sloeg de motor nog niet aan maar in deze halve finale dus wel. Onderweg maakte ik nog een paar kleine foutjes. Die proberen we er morgen nog uit te halen. Deze morgen verliep mijn start dramatisch en dus heb ik deze namiddag nog intensief geoefend op dit onderdeel. Op een EK moet je immers van bij de start mee zijn wil je mee spelen voor de medailles."

Emmanuel Vanluchene: "Ik sta er weer helemaal terug"

Emmanuel Vanluchene en zijn coach Rik Valcke waren helemaal in de wolken na zijn kwalificatie voor de finale van de 100m wisselslag op het EK. "Op zich ben ik niet bezig geweest met het behalen van een finaleplaats", reageerde Emmanuel Vanluchene na zijn 7de plaats in de halve finale. "Ik wilde gewoon een goede race zwemmen en dat is prima gelukt. Enkel mijn keerpunt na de schoolslag was ondermaats. Ik ben heel tevreden dat ik heb kunnen standhouden in een bijzonder sterk deelnemersveld. Dit is de ultieme bevestiging dat ik er weer helemaal terug sta. Vergeet niet dat ik van bijzonder ver ben moeten terug komen. Een medaille halen zal bijzonder moeilijk zijn, maar in een finale is alles mogelijk. Ik ga zondag vooral genieten!"

"Emmanuel traint na zijn comeback op een heel andere manier waarbij het onderdeel zwemmen aanzienlijk verminderd is. Zo doet hij onder meer aan fietsen, muurklimmen en badminton om de conditie op peil te brengen. Hij is in tegenstelling tot de meeste van zijn collega's altijd al een allrounder geweest en deze prestatie bewijst dat dit voor hem de juiste aanpak is. Het bezorgt hem vooral mentale frisheid".

Goud en wereldrecord voor Nederlandse gemengde estafette op 4x50m vrije slag

Het Nederlandse gemengde estafetteteam heeft goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Nyls Korstanje, Kyle Stolk, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk tikten aan in 1:28.39, een nieuw wereldrecord. Zilver was er voor Rusland en brons voor Italië.

Met Kromowidjojo als derde zwemster was Nederland opgerukt naar de tweede plek. Heemskerk mocht het vervolgens afmaken en deed dat met verve en een nieuwe mondiale toptijd.

Voor 'Kromo' is het alweer de vijfde gouden medaille dit EK. Ze veroverde twee keer individueel goud en nu drie keer op de estafette. Heemskerk had eerder op de avond al zilver gepakt op de 200 meter vrije slag en vrijdag eveneens goud op de 4x50 meter vrije slag-estafette van de zwemsters.