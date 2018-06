Uitdaagster van Delfine Persoon: "Ik ga winnen. Zeker weten" Valerie Hardie

08 juni 2018

20u02 0 Meer Sport Voor de zevende keer al verdedigt Delfine Persoon (33) morgen haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten. Uitdaagster in Eernegem is Natalia del Valle Aguirre, het nummer drie op de wereldranking. De 28-jarige Argentijnse is zeker van haar stuk: "Ik ga winnen. Zeker weten."

Je kan je natuurlijk afvragen waar het zelfvertrouwen van Natalia del Valle Aguirre op is gebaseerd. De bokser uit Cordoba won slechts één van haar vorige tien kampen. Op haar cv staan 21 gevechten, waarvan ze er maar acht won. Dat leest helemaal anders dan het palmares van Delfine Persoon: 41 kampen, één nederlaag - en die dateert intussen al van november 2010. "Geef ik niets om", zei del Valle Aguirre daarnet na de officiële weging in Eernegem. "Ik ga winnen - zeker weten. Ik weet wat me te doen staat en ik zal dat in de ring tonen." 61,1 kilo gaf de balans aan voor de Argentijnse, Persoon kwam uit op 62,2 kilo.

Persoon is intussen de bokser die met vier jaar en 50 dagen al het langste 'heerst' bij de lichtgewichten. Voorheen stond dat op naam van Erica Anabella Farias, die de WBC-titel drie jaar en 347 dagen in bezit had, tot Persoon in april 2014 de Argentijnse panter het zwijgen oplegde. Toch onderschat de federale agente, die door een handblessure niet optimaal kon trainen, haar opponente niet: "Het is een vechtertje. Ze komt altijd vooruit om de wedstrijd te maken en is nog nooit KO gegaan. Op cadeau's moet ik niet rekenen." Wat de kracht is van del Valle Aguirre? De Argentijnse lacht haar tanden bloot: "Ik heb m'n eigen stijl. Het is niet makkelijk om tegen mij te boksen." Kan je wel zeggen. Del Valle Aguirre houdt haar handen bij voorkeur onder de gordel, alsof ze uitnodigt om te slaan. Verraderlijk hoe dan ook, maar in theorie moet Persoon haar aankunnen.

Voor del Valle Aguirre is het pas de tweede keer dat ze buiten Argentinië bokst. De vorige keer, in april 2015, was geen succes. Toen moest ze, ook met de WBC-titel als inzet maar dan bij de superlichtgewichten, het hoofd buigen tegen de Finse Eva Wahlstrom in Helsinki. "Geen probleem om buiten mijn land te boksen", zei ze. "Alleen door me overzees te meten met de beste boksers, kan ik de wereldtitel winnen." Persoon repliceerde gevat: "Dan zal ze wel langs mij moeten passeren."

Del Valle Aguirre kreeg het boksen mee met de paplepel. Haar vader is Miguel Angel Antonio Aguirre, een Argentijnse bokskampioen. Zijn bijnaam luidde 'El Cobra', vandaar haar bijnaam: La Cobrita - het kleine meisje. Afwachten of Delfine Persoon haar morgen klein krijgt.

De deuren van de Klokkeputten in Eernegem gaan morgen om 19u open, de amateurkampen beginnen om 20u, gevolgd door de elitekampen.

Lees morgen meer over Delfine Persoon in Het Laatste Nieuws!