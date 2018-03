UFC kijkt uit naar dé kamp van het jaar en daarin zal ook McGregor rol spelen: "Ze noemen Conor de 'king'. Nu is hij vooral een Burger King" Hans Op de Beeck

28 maart 2018

14u49 0 Meer Sport In afwachting van een mogelijke 'Money Fight part II' tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather, ditmaal in de octagon, kijkt de hele UFC-wereld uit naar 7 april. Dan staat de Amerikaan Tony Ferguson versus de Rus Khabib Nurmagomedov op het programma, een kamp die om meer dan één reden speciaal beloofd te worden.

Whose win streak survives in Brooklyn?@TonyFergusonXT vs @TeamKhabib. #UFC223 pic.twitter.com/A6UzI38A2V UFC(@ ufc) link

Ferguson vs Nurmagomedov is nu immers ook officieel een wereldtitelgevecht omdat de houder van de titel -McGregor- maar niet wil terugkeren. Zo verliest 'The Notorious', zoals we al eerder schreven, na zijn wereldtitel bij de featherweights nu ook die bij de meer prestigieuze lightweights. Al zou de Ier volgens verschillende bronnen na die kamp wel zijn opwachting maken om de winnaar te confronteren. Ook omdat McGregor's pupil, Artem 'The T-Rex' Lobov, voor die hoofdkamp op 7 april aantreedt en de Ier diens partijen steevast bijwoont.

Een confrontatie met McGregor, daar kijkt vooral Khabib, een schrikwekkende vechter uit Dagestan, naar uit. "Misschien maar best dat McGregor meteen op pensioen gaat", aldus 'The Eagle' uit Rusland. "Vele mensen noemen hem een king (koning, nvdr), maar een king is hij alles behalve. Nu is hij een Burger King. Hij heeft geld, heeft een goed leven en is beroemd. Nu lijkt het me beter dat hij uit de buurt van de goeie vechters in onze divisie blijft. Zeker als hij het tegen mij wil opnemen. Want wie tegen mij vecht, vecht niet meteen tegen een Burger King. Dit is anders. Echt, 't is beter voor Conor dat hij wegblijft."

Ook over Ferguson heeft Nurmagomedov weinig vleiends te vertellen. "Net als van McGregor hou ik ook niet van Ferguson. Ze zijn vooral sterk in trashtalking, maar niet in daden. Als ik Ferguson bij zijn modellenlijfje vastpak, kan hij nog nauwelijks iets doen. Ze zeggen dat hij gevaarlijke ellebogen heeft enzovoort, maar ik ga hier echt een makkelijke partij van maken. Dat ze achteraf zeggen: 'wow, dat heeft nog niemand met Tony Ferguson gedaan. Zoals ik dat ook deed met Michael Johnson, Rafael dos Anjos en Edson Barboza. Niemand die deze vechters zo zwaar toegetakeld heeft als ik. Ik ga dingen laten zien die nog nooit iemand gezien heeft."

De voorbije drie jaar stond Ferguson vs Nurmagomedov al tot drie keer toe gepland, maar telkens werd de partij geannuleerd. Vorig jaar in maart belandde de Rus na een desastreuze ‘weight cut’ nog in het ziekenhuis in plaats van de octagon.

The road to the belt.



🏆 @TonyFergusonXT #UFC223 pic.twitter.com/gyYJNOcAOC UFC(@ ufc) link

Wanneer we McGregor (29) dan nog eens écht zien vechten in het MMA? Dat is al geleden van UFC 205 veertien maanden geleden, toen hij zich tot de eerste vechter in de geschiedenis van het UFC kroonde die simultaan houder was van twee wereldtitels. "Het zou logisch zijn als Conor straks kampt tegen de winnaar van Ferguson vs Khabib", aldus UFC-goeroe Dana White tegen de BBC. "Hopelijk vindt die partij plaats in augustus of september." Als de voor McGregor veel lucratievere 'Money Fight part II' maar geen roet in het eten gooit.