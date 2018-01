UFC is Conor McGregor beu: Ierse kooivechter verliest zijn titel Hans Op de Beeck

11u42 0 Getty 'Comeback Conor' laat (te) lang op zich wachten.

Hij mag dan wel in een boksring gestaan hebben vorig jaar voor de 'Money Fight', in de octagon hebben ze Conor McGregor al lang niet meer gezien. Te lang, zo vindt UFC-goeroe Dana White. Om een andere titelkamp in de lightweights te laten plaatsvinden tussen Tony Ferguson en Khabib Nurmagomedov, pakt die zondag McGregor's riem af nadat hij om dezelfde reden ook al zijn titel bij de featherweights was kwijtgeraakt.

Veertien maanden is het inmiddels geleden dat het Ierse MMA-icoon nog eens in de octagon stond. Zo kon de Amerikaan Ferguson zich al kronen tot interim-kampioen bij de lightweights en straks kan hij ook de definitieve kampioen van die klasse worden. Dan moet hij wel voorbij Nurmagomedov, een inmiddels beruchte vechter uit Dagestan. Rond die partij gonsde het al even van de geruchten en die zou nu, volgens de Russische site Tass, ook plaatsvinden op 7 april in New York. Zondag zou de kamp officieel aangekondigd worden tijdens een UFC-event in Boston, waar Francis Ngannou het zal opnemen tegen Stipe Miocic.

Getty Ferguson versus Nurmagomedov moest vorig jaar al plaatsvinden. In het midden Dana White.

Voor Dana White duurt de inactiviteit van Conor McGregor simpelweg te lang. "Ik denk niet dat McGregor voor augustus wil vechten", aldus de grote baas van het Ultimate Fighting Championship. "Maar tegen dan zal het twee jaar geweest zijn dat hij zijn riem nog eens verdedigd heeft en dat kan gewoon niet. Niet voor de sport, niet voor de andere vechters. In deze en elk andere sport is tijd de vijand. Het is tijd dat anderen hun kans krijgen. Ferguson en Nurmagomedov staan te popelen van ongeduld en hebben dit verdiend."

Nurmagomedov versus Ferguson stond vorig jaar in maart al eens op het programma, maar toen belandde de Rus na een desastreuze 'weight cut' in het ziekenhuis in plaats van de octagon.

USA TODAY Sports 30 december 2017: Nurmagomedov haalt in UFC 2017 zwaar uit tegen Edson Barboza.

"Conor has said he's thinking about coming back in September. If he comes back in September, that's almost two years...that can't happen." -- @danawhite



Dana speaks on #UFCSTL, Khabib, Tony and of course...Conor McGregor possibly being stripped. https://t.co/fTlT8sD2I3 FOX Sports: UFC(@ UFCONFOX) link