Tyson Fury wil volledige opbrengst van gevecht tegen Wilder aan minderbedeelden schenken: “Miljonair worden, interesseert me niet” MH

02 december 2018

20u02

Bron: mirror.co.uk 0 Meer Sport Een knappe geste. Tyson Fury (30) wil de volledige opbrengst van zijn gevecht tegen Deontay Wilder -zo’n negen miljoen euro- doneren aan daklozen en minderbedeelden. “Miljonair worden, interesseert me niet.”

“Ik ga het geld aan de arme mensen geven. Ik zal ook huizen bouwen voor de daklozen”, vertelde Fury vóór de clash met Wilder in Los Angeles. “Ik heb er toch geen nood aan. Miljonair worden, dat interesseert me niet. “Ik ben een bokser, geen zakenman.”

Fury worstelde in het verleden met drank- en drugsproblemen. Net dáárom wil de Brit nu een helpende hand bieden. “Wanneer ik naar huis ga, zal ik voor onderdak zorgen voor daklozen. Daarnaast wil ik ook een afkickcentra oprichten voor drugs- en alcholverslaafden. Eigenlijk was ik dat altijd al van plan. Hier (in Californië, red.) zijn, geeft me dat extra duwtje in de rug om het plan ook uit te voeren. Nooit heb ik zoveel daklozen gezien als op deze plaats.”

God doesn't make mistakes 👑🌎 221.6k Likes, 10k Comments - Tyson Fury (@gypsyking101) on Instagram: "God doesn't make mistakes 👑🌎"

“Ik verblijf in de binnenstad van Los Angeles, maar vijf minuten verderop zie je al duizenden mensen zonder dak boven hun hoofd. Ik sta er als buitenstaander ver vanaf, maar zo’n dingen zie je over de hele wereld – dus ook in mijn thuisland”, vertelde hij nog.

Fury en vrouwlief Paris verwachten binnenkort hun vijfde kindje. Doch verkiest hij niet alles aan hen na te laten. “Ik ben van het principe dat iedereen zélf de kost moet verdienen. Het is natuurlijk makkelijk om het geld van iemand anders uit te geven. Mijn kinderen moeten hun eigen weg gaan – ze moeten dus niet leven op basis van hun achternaam of reputatie, want dat is de makkelijke route. Je ziet vaak rijkeluiskinderen die niéts doen, gewoonweg omdat ze het te makkelijk hebben.”

So blessed to have so many healthy kids.! Nothing compares to family.😍 10.2k Likes, 129 Comments - Tyson Fury (@gypsyking101) on Instagram: "So blessed to have so many healthy kids.! Nothing compares to family.😍"

‘The Gypsy King’, zoals zijn bijnaam luidt, kende naar eigen zeggen een lastige jeugd. “Ik had het nooit makkelijk. Ik moest voor alles hard werken – ik begon al op heel jonge leeftijd. Ik geef mijn promotieteam ook de helft van wat ik verdien. De andere helft doneer ik aan goede doelen. Want ik vind niet dat mensen zulke bedragen mogen verdienen, omdat ze iemand in het gezicht slaan. Ik ben bokser omdat ik van de sport houd - niet voor het geld. Ik zal het blijven doen tot ik fysisch niet meer in staat ben.”

Corey on him 56.7k Likes, 870 Comments - Tyson Fury (@gypsyking101) on Instagram: "Corey on him"