Tyson Fury mag opnieuw boksen van Brits antidopingagentschap Redactie

18u50

De Britse oud-wereldkampioen (WBA, WBO en IBF) boksen bij de zwaargewichten, Tyson Fury, heeft van het Britse antidopingagentschap (UKAD) te horen gekregen terug opnieuw te mogen boksen. Fury kwam niet meer in actie sinds november 2015.

De 29-jarige Fury en het UKAD vonden een compromis. Beide partijen lagen in conflict na een positieve controle van Fury op nandrolon, een anabool steroïde, eind 2015. De bokser werd in juni 2016 aan de kant gezet door het UKAD. Het Britse antidopingagentschap beschuldigde Fury er vervolgens van geweigerd te hebben een nieuw urinestaal af te staan in september 2016. De clan rond de bokser betwistte dat en zei "nooit opzettelijk de dopingregels te hebben overtreden".

Het UKAD reageerde nu verzoenend. "We hebben de tegenargumenten erkend en een compromis geaccepteerd", klinkt het. Het compromis bevatte een schorsing van twee jaar voor Fury, die startte op 13 december 2015 en zo woensdag afgelopen is.

Fury reageerde op Twitter al verheugd. De Brit stond voor het laatst in de ring tijdens zijn wereldtitelgevecht met de Oekraïner Vladimir Klitsjko in november 2015.