Tyson Fury kan nog steeds niet geloven dat zijn kamp tegen Wilder voor de WBC-titel onbeslist eindigde:"Ze hebben me de grootste comeback in de boksgeschiedenis afgenomen"

03 december 2018

12u44

Bron: Daily Mail/Sky Sports 0 Meer Sport Veel boksliefhebbers konden het na het zien van het gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten nauwelijks geloven. Dat de kamp tussen Deontay Wilder en Tyson Fury zowaar onbeslist eindigde, liet veel toeschouwers sprakeloos achter in Los Angeles. Fury zelf vertelt nu dat hij verbijsterd was nadat de uitslag van de derde scheidsrechter bekend werd gemaakt, maar dat hij zijn team vooral probeerde te kalmeren. “Het laatste dat ik wilde, was dat er een immens gevecht zou uitbreken.”

Tyson Fury leek de bovenhand te nemen in de ring in Los Angeles, maar belandde wel twee keer tegen het canvas. Het woord ‘opgeven’ staat echter niet in het woordenboek van de 30-jarige Brit. Fury veerde in de laatste ronde recht en beëindigde de wedstrijd ook. Zonder knock-out. “Het was als een feniks die uit zijn as herrees”, beschreef Fury dat moment. De ene scheidsrechter duidde Wilder aan als winnaar, de andere koos voor Fury. Zodat de derde scheidsrechter voor de beslissing moest zorgen, maar die kwam uit op een gelijkspel. “Mijn gevoel? Een catastrofe. Wanneer ze zeiden dat het een gelijkspel werd, kon ik niet geloven wat ik hoorde”, doet Tyson Fury nu zijn verhaal. “Ik probeerde mijn kameraden en mijn team te kalmeren. Het laatste dat ik wilde was dat er een immens gevecht of een gigantische rel zou uitbreken in het publiek. Dat had kunnen gebeuren als ik de situatie niet in de hand had gehouden.”

Amazing dressing room footage 🎥



This just shows the strength of the man 👏

“Ik werd goed behandeld, maar als je weet dat je hard hebt gewerkt en tot twee keer toe recht veerde en terug vocht, dan dacht ik dat ik definitief had gewonnen”, ging Fury verder. Hij wil echter absoluut niet met de vinger wijzen naar de scheidsrechter. “Ik kan niet in woorden beschrijven hoe hard ik hier voor heb gewerkt. We weten allemaal dat ik gewonnen heb. Iedereen die het gevecht heeft gezien, weet dat ik won. Maar in de toekomst zullen we terugkijken en dan zal er gezegd worden dat het een gelijkspel was omdat niemand de controverse zal onthouden.”

'They've denied me the greatest comeback in boxing history.'



Tyson Fury opens up about his controversial draw with Deontay Wilder for the WBC world heavyweight title.

De overwinning had zo enorm zoet gesmaakt voor Tyson Fury. Drie jaar geleden klopte hij Wladimir Klitschko nog, maar daarna ging het bergaf met de ‘Gypsy King’. Fury verloor zich in drank en drugs en kampte met heel wat mentale problemen. Zelfs zelfmoordgedachten staken de kop op. “Ze hebben me de grootste comeback in de boksgeschiedenis afgenomen. Ik ga daar niet bitter voor zijn, maar ik ben teleurgesteld.”

Komt er dan een rematch? Beide heren vertelden meteen na het gevecht alvast wel dat ze oren hadden naar een nieuwe kamp. Al is Fury daar niet al te zeker meer van. “Ik heb een vreemd gevoel dat hij zijn loopschoenen zal nemen en van me zal wegblijven”, vertelde hij. “Ik heb heel hard gewerkt. Ik heb mijn best gedaan en ik zou daar beloond voor moeten worden. We moeten weer met de dobbelsteen gooien.” Ondertussen doken er ook opmerkelijke beelden op van meteen na het gevecht. In plaats van zijn kleedkamer kort en klein te slaan na de kamp, probeerde Fury zijn team te troosten. Dat er ergere zaken in het leven zijn, besefte de ‘Gypsy King’ maar al te goed. Hij heeft zijn leven alvast wel weer op de rails.