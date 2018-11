Tweevoudig wereldkampioen kunstschaatsen Javier Fernandez kondigt pensioen aan XC

28 november 2018

15u30

Bron: Belga 0 Meer Sport De 27-jarige Spanjaard Javier Fernandez, tweevoudig wereldkampioen kunstschaatsen, zet in januari - na afloop van het EK in Minsk - een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij vandaag aangekondigd.

"Ik verkies te stoppen op het goede moment, wanneer ik tevreden ben over mijn carrière en een project voor de toekomst heb", verklaarde Fernandez op een evenement georganiseerd door de Spaanse krant ABC. De Spanjaard zou naar eigen zeggen nog in competitie kunnen aantreden, maar niet meer op het gewenste niveau. "Dit betekent niet dat ik niet meer zal schaatsen", stelde Fernandez, die momenteel toert door Spanje met zijn show ‘Revolution on ice’.

In Wit-Rusland mikt Fernandez op een zevende Europese titel. In 2015 en 2016 veroverde hij de wereldtitel. Begin dit jaar behaalde de Spanjaard brons op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.