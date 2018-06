Tweevoudig wereldkampioen 100 meter vrije slag riskeert acht jaar schorsing XC

Bron: Belga 0 Meer Sport De Italiaanse voormalige topzwemmer Filippo Magnini, tweevoudig wereldkampioen op de 100 meter vrije slag, riskeert een dopingschorsing van acht jaar. Dat weet sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Het Italiaanse antidopingagentschap (Nado) zou acht jaar schorsing vragen voor Magnini, en vier jaar voor Michele Santucci, een andere Italiaanse zwemmer. Magnini, ondertussen 36 en in oktober vorig jaar gestopt met zwemmen, heeft nog niet gereageerd.

De vraag van het Nado om hem te schorsen, volgt uit een strafonderzoek naar dokter Guido Porcellini, die beschuldigd wordt van handel in verboden producten. Magnini's naam werd in dat dossier genoemd, maar zijn zaak werd geklasseerd wegens gebrek aan bewijs, aldus La Gazzetta.

De bevoegde instanties van het Italiaans antidopingagentchap zouden de zaak in september behandelen. Magnini was in 2005 en 2007 de wereldkampioen op de 100m vrije slag, het koningsnummer. In 2004 won hij olympisch brons op de 4x200 meter. Hij is in Italië minstens even bekend als de ex-vriend van olympisch zwemkampioene Federica Pellegrini.