Tweevoudig Super Bowl-winnaar voor acht jaar achter tralies na poging tot moord Redactie

06 december 2018

10u31

Bron: AD.nl 0 Meer Sport Brandon Browner, tweevoudig winnaar van de Super Bowl in het American Football, moet voor acht jaar de gevangenis is vanwege poging tot moord. De voormalig speler van onder meer Seattle Seahawks en New England Patriots werd ook aangeklaagd voor talloze andere misdrijven, waaronder diefstal en inbraak.

In juli van dit jaar werd Browner, winnaar van de Super Bowl in 2013 en 2014, aangeklaagd nadat hij het appartement van zijn ex-vrouw binnendrong. Hij probeerde haar daarna met een tapijt te laten stikken, terwijl haar kinderen toekeken. Voordat de politie er was, vluchtte Browner, die ook nog een Rolex ter waarde van 20.000 dollar meenam. Inmiddels heeft de voormalige Seahawk al 300 dagen vastgezeten, in afwachting van zijn straf.