Tweevoudig olympisch kampioen mountainbike Julien Absalon zet punt achter carrière XC

14 mei 2018

21u18

De Fransman Julien Absalon, tweevoudig olympisch kampioen mountainbike (cross-country), heeft op 37-jarige leeftijd besloten een punt achter zijn actieve carrière te zetten. Dat deelde hij mee aan de Franse sportkrant L'Equipe. Absalon won goud op de Spelen in Athene (2004) en Peking (2008).

Absalon, die dit seizoen een team lanceerde onder zijn eigen naam, wijt zijn afscheid aan veelvuldige allergische problemen. "Die werden me de laatste drie seizoenen te veel", klonk het.

"Ik ben allergisch aan pollen uit de Middellandse Zee en de dokter heeft me gezegd dat die alleen nog maar zullen verergeren. In het Duitse Heubach (op 29 april) kwam ik er dan ook nog eens achter dat ik ook allergisch was voor de pollen uit Noord-Europa. Dat gaf met een enorme morele klap. Mijn objectieven buiten competitie hebben de doorslag gegeven te stoppen."

Absalon werd naast zijn twee olympische titels ook vijf maal wereldkampioen (2004, 2005, 2006, 2007, 2014).