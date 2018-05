Tweevoudig olympiër Michael Bultheel hangt spikes aan de haak XC

22 mei 2018

20u12

Bron: Belga 0 Meer Sport De 31-jarige hordeloper Michael Bultheel, die het twee keer tot in de halve finales van de Olympische Spelen schopte, hangt per direct zijn wedstrijdspikes aan de haak. Hij richt zich voortaan op zijn carrière als arts.

"Ik ben momenteel voltijds arts en voltijds atleet", zei Bultheel een jaar geleden al. "Die combinatie werd een beetje zwaar. Ondertussen heb ik andere sporten ontdekt die mij meer voldoening bezorgen, zoals mountainbiken", zegt de specialist van de 400 meter horden daar nu over bij zijn afscheid. "De mooiste momenten van mijn topsportcarrière waren mijn twee Olympische Spelen in Londen en in Rio, met een lichte voorkeur voor Londen."

Bultheel pakte in 2009 zijn eerste van vijf Belgische titels, en plaatste zich in datzelfde jaar voor zijn eerste internationaal kampioenschap. Op het WK in Berlijn ging de naar Leuven uitgeweken West-Vlaming er nog uit in de series, maar op de Spelen van Londen in 2012 werd hij knap elfde in de halve finales. Door blessures van anderen moest hij enkele dagen later ook verrassend de finale van de 4x400 meter lopen, waarin hij met de Belgian Tornados vijfde werd.

Op het BK in 2015 zette Bultheel zijn snelste chrono neer. Die 49.04 brengt hem op de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden. Op de Spelen in Rio geraakte Bulheel opnieuw in de halve finales, waarin hij achttiende werd. Afsluiten deed Bultheel zijn carrière vorige week op de interclubcompetitie in Kortrijk. Hij liep er de 400 meter horden in 55.89 en kwam er ook op de 4x400 meter uit.