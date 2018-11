Tweemaal goud voor Goris en Vandenbussche op BK kortebaan, Lecluyse, Croenen en Aerents zwemmen naar winst XC

10 november 2018

Lotte Goris (200 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag) en Indra Vandenbussche (50 meter vrije slag en 50 meter rugslag) hebben op de eerste dag van het BK zwemmen kortebaan allebei twee gouden medailles veroverd. In zwembad Rozebroeken in Gent mochten ook Fanny Lecluyse (200 meter wisselslag) en Louis Croenen (200 meter vlinderslag) een titel aan hun palmares toevoegen. Jasper Aerents was de beste op de 100 meter vrije slag.

Lotte Goris (BRABO) en Valentine Dumont (NOC) vochten twee spannende duels uit, die beslist werden op enkele honderdsten van een seconde. Op de 200 meter vrije slag won Goris het pleit in 1:57.47, op slechts 6 honderdsten van Dumont. Op de 100 meter vlinderslag won de Antwerpse alweer (1:00.66), ditmaal met 12 honderdsten voorsprong op de Naamse, die de dag afsloot met winst op de 800 meter vrije slag (8:36.79).

In afwezigheid van Pieter Timmers, die het BK links liet liggen, ging het in de 100 meter vrije slag tussen Jasper Aerents (BZK) en Emmanuel Vanluchene (GOLD). Eerstgenoemde tikte als eerste aan in 48.26, 24 honderdsten sneller dan Vanluchene, die genoegen moest nemen met een overwinning op de 100 meter wisselslag (54.77).

Louis Croenen (SHARK) liet zoals verwacht de concurrentie geen kans op de 200 meter vlinderslag (1:56.34). Fanny Lecluyse (DM) won de 200 meter wisselslag in 2:12.14.

Indra Vandenbussche (BZK) was de snelste op de 50 meter vrije slag (25.66) en de 50 meter rugslag (27.99).

De 400 meter vrije slag was een prooi voor Lander Hendrickx (LAQUA) in 3:45.23. Logan Vanhuys (DM) domineerde de 400 meter wisselslag in 4:14.98. Alexandre Marcourt (STT) zwom op de 100 meter rugslag in 54.30 naar de zege. Sébastien De Meulemeester (BRABO) toonde zich de snelste op de 50 meter vlinderslag (24.19). Thomas Dal (DM) won de 200 meter schoolslag (2:15.77). Niels Callewaert (BRABO) mocht juichen op de 50 meter schoolslag (28.53). Jade Smits (BRABO) zette de 200 meter schoolslag op zijn naam (2:14.98) en Fleur Vermeiren (BRABO) tikte als snelste aan op de 100 meter schoolslag (1:08.40).