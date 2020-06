Tweede stek levert Stoffel Vandoorne eindzege in Race At Home Challenge op Redactie

07 juni 2020

18u37

Bron: Belga 0 Meer sport De Brit Oliver Rowland (Nissan e.dams) heeft de achtste en laatste manche van de 'Race At Home Challenge', het virtuele Formule E-kampioenschap, op zijn naam geschreven. Stoffel Vandoorne (Mercedes) eindigde als tweede en steekt hiermee de eindzege op zak.

De Duitser Maximilian Günther (Andretti Autosport) maakte na Rowland en Vandoorne het podium vol. De Duitser Pascal Wehrlein, die vooraf de algemene leiding in handen had, kwam niet ongeschonden uit de race en eindigde pas als twaalfde.

Vandoorne (154 ptn) springt in het algemene klassement over Wehrlein (130 ptn) naar de winst. Tijdens de laatste race waren dubbele punten te winnen. Jérôme D'Ambrosio, die normaal de kleuren van Mahindra verdedigt, liet zich vervangen door Sam Dejonghe. Hij eindigde zeventiende.

Zaterdag moest Vandoorne vrede nemen met de vierde stek, waardoor hij de koppositie in het algemene klassement uit handen gaf. Vorige weekend was hij nog de beste in de zesde manche van de Race at Home Challenge. De 28-jarige West-Vlaming maakte zo een einde aan een reeks van drie tweede plaatsen op rij. In de eerste twee virtuele ePrix was hij vijfde geworden.

De Formule E legde zich de voorbije maanden, tijdens de wegens de coronacrisis verplichte seizoensonderbreking, toe op online races, waarbij de piloten virtueel om de zege en punten koersten. Bij de 'Race at Home Challenge' werd geld voor UNICEF ingezameld.

