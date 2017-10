Tweede plaats voor kunstschaatser Jorik Hendrickx in Nice 09u25 0 persinfo Meer Sport Jorik Hendrickx is tijdens de internationale wedstrijden kunstschaatsen in Nice als tweede geëindigd. Hendrikckx moest in de vrije kür alleen zijn meerdere erkennen in de Chinees Han Yan.

Na het korte programma bezette de 25-jarige schaatser uit Turnhout de derde plaats. Door een sterke vrije kür en een pover optreden van de tweede Chinees, He Zhang, schoof Hendrickx een plekje op. De derde plaats was voor de Duitser Peter Liebers. Yan (21) was jeugdwereldkampioen en werd bij de Olympische Spelen van Sotsji (2014) zevende. Hij totaliseerde 259,67 punten.



Met zijn totaal van 236,65 punten kwam Hendrickx tijdens de 22e editie van Nice International in het sportpaleis Jean Bouin niet in de buurt van het totaal waarmee hij twee weken geleden in Oberstdorf de Nebelhorn Trophy op zijn naam schreef. Door die opmerkelijke zege (253,56 punten totaal) vezekerde Hendrickx zich van het startbewijs voor de Olympische Winterspelen.



Hendrickx had zich na zijn overwinning in Oberstdorf beklaagd over de geringe interesse in kunstschaatsen in eigen land. Daarop was hij en zijn jongere zus Loena (17), die zich een half jaar geleden al voor de Spelen plaatste, te gast in verschillende televisieprogramma's.



Verder begon Hendickx met een nieuwsbrief een actie om financiële steun te vergaren. Belangstellenden worden verzocht het tweetal in de beoefening van hun sport te steunen. Wie tenminste 20 euro doneeert, ontvangt een introductieboekje en enige gesigneerde foto's van broer en zus Hendrickx. Hoewel het tweetal steun krijgt van Sport Vlaanderen en het BOIC zijn er toch veel kosten die ze uit eigen zak moeten betalen.

photo_news