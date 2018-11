Tweede plaats voor Bart Aernouts bij eerste triatlon na Ironman in Hawaï DMM

18 november 2018

18u03 0 Meer Sport Een dikke maand na zijn tweede plaats op de Ironman in Hawaï is Bart Aernouts als tweede gefinisht in de 25ste editie van de Laguna Phuket Triathlon in Thailand. De overwinning was weggelegd voor de Zweed Fredrik Croneborg. De Duitser Per Van Vlerken werd derde.

Een flink stuk minder kilometers in Phuket dan op de Ironman in Hawaï. Met 1,8 kilometer zwemmen, 50 kilometer fietsen en een loopnummer van 12 kilometer is het rijk in Thailand vaak aan de triatleten die van de korte afstand hun ding hebben gemaakt. Toch oogt de erelijst met namen als Jan Frodeno en Craig Alexander ook in Thailand bijzonder mooi. Een ideale triatlon dus voor Bart Aernouts om weer de draad op te pikken na zijn tweede plaats in Hawaï. Een goede gelegenheid ook om met vertrouwen de winter in te duiken.

Na een traditioneel iets minder zwemnummer kwam Aernouts na 26 minuten en 45 seconden uit het Thaise water. Onze landgenoot vond daarna zijn ritme op de fiets met de op één na beste tijd (1 uur 10 minuten en 36 seconden). In het afsluitende loopnummer perste Aernouts er nog de sterkste tijd (43 minuten en 36 seconden) van het hele deelnemersveld uit. Met een eindtijd van 2 uur 23 minuten en 28 seconden wipte hij nog van de derde naar de tweede plaats. Uiteindelijk kwam Aernouts net tekort voor de zege. De Zweed Fredrik Croneborg deed met 2 uur 21 minuten en 39 seconden nog een kleine twee minuten beter.