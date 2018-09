Tweede medaille in twee dagen: Kimberly Buys pakt zilver op 100m vlinderslag in Kazan Redactie

09 september 2018

21u09

Bron: Belga 1 Meer Sport Kimberly Buys is vandaag tweede geworden op de 100m vlinderslag op de derde en laatste dag van de Wereldbeker in het Russische Kazan, de eerste manche van het seizoen. Buys tikte aan in 58.33, de vierde snelste chrono uit haar carrière op die afstand. Haar Belgisch record bedraagt 57.91.

De zege ging weinig verrassend naar de Zweedse olympische en wereldkampioene Sarah Sjöström, die triomfeerde in 57.42. De Zwitserse Alexandra Touretski (59.17) vervolledigde het podium. Gisteren pakte Buys in Kazan al brons op de 50m vlinder. Pieter Timmers werd derde op de 100m vrij.

De volgende manches van de Wereldbeker vinden plaats in Doha (13-15 september), Eindhoven (28-30 september), Boedapest (4-6 oktober), Peking (2-4 november), Tokio (9-11 november) en Singapore (15-17 november). In Doha wordt er net als in Kazan nog in groot bad gezwommen, alle andere manches vinden plaats in klein bad.