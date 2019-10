Tweede klap: schaatskampioen Sven Kramer aangereden door auto nadat papa enkele dagen eerder op bus reed GVS

12 oktober 2019

14u28

Sven Kramer heeft deze ochtend een knieblessure opgelopen toen hij tijdens het trainingskamp in Inzell op zijn fiets werd aangereden door een auto. Wat de ernst van de kwetsuur is, moet nog verder worden onderzocht. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma is de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen in ieder geval ernstig verstoord. Opvallend: De vader van de schaatskampioen, Yep Kramer, reed woensdagavond met zijn racefiets tegen een lijnbus en liep een nekletsel op.

"Ik heb vooral last van mijn knie", zei Sven Kramer na het incident, die morgen naar huis vliegt voor nader onderzoek. Maandag wordt de blessure verder onderzocht met onder andere een MRI-scan. "Het is op dit moment afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen."

Kramer werd aangereden door een auto die uit een uitrit kwam en de drievoudige olympisch kampioen geen voorrang gaf. Team Jumbo-Visma verblijft momenteel in Inzell om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen, dat op 1 november wordt geopend met het World Cup kwalificatietoernooi in het ijsstadion Thialf in het Nederlandse Heerenveen.

Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie. Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. #balen pic.twitter.com/c7KWR4y5Ij Sven Kramer(@ SvenKramer86) link

Ook papa Kramer heeft ongeluk met fiets

Een tweede klap, want oud-schaatser Yep Kramer had woensdagavond al een ongval met de fiets. De vader van schaatskampioen Sven Kramer zou met zijn racefiets tegen een lijnbus zijn gereden en naar een ziekenhuis in Groningen zijn gebracht.

Volgens lokale media was Kramer niet aanspreekbaar na het ongeval. Hij heeft een nekletsel opgelopen. Volgens familieleden maakt hij het inmiddels een stuk beter. Hij kan alweer lopen en mag binnen enkele dagen weer naar huis.

Yep Kramer was een succesvol marathon- en langebaanschaatser die in 1983 tweede werd op het EK allround. Drie jaar eerder won hij op het WK brons op de 1500 meter. Hij deed twee keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 1997 achtste in de Elfstedentocht, die dat jaar gewonnen werd door Henk Angenent.