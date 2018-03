Twee Zuid-Koreaanse skiërs voor het leven geschorst wegens seksuele agressie LPB

15 maart 2018

11u11

Bron: afp 0 Meer Sport Twee Zuid-Koreaanse freestyleskiërs hebben een levenslange schorsing gekregen. Ze worden ervan beschuldigd ploeggenotes fysiek en seksueel lastiggevallen te hebben. Dat meldt de Zuid-Koreaanse skifederatie.

Choi Jae-woo en Kim Ji-hyon, vorige maand aan de slag op de Winterspelen in Pyeongchang, zouden zich begin maart misdragen hebben tijdens een competitie in Japan. Na een onderzoek besliste de skifederatie om de 24-jarige Choi en de 23-jarige Kim voor het leven te schorsen. Ze kunnen geen licentie meer bekomen bij de skifederatie, een voorwaarde om deel te nemen aan nationale en internationale competities.

Volgens een woordvoerder hebben Choi en Kim begin maart alcohol gedronken in hun hotelkamer tijdens de Wereldbekermanche freestyleskiën in het Japanse Akita. Ze vroegen enkele ploeggenotes in een nabije kamer om hen te vergezellen. Toen ze dit weigerden, maakten Choi en Kim zich volgens enkele media schuldig aan seksuele agressie.

Choi is één van de bekendste skiërs in Zuid-Korea en staat op de zesde plaats in de WB-stand op de moguls. Op de Winterspelen in Pyeongchang bereikte hij vorige maand de finale, waarin hij zijn tweede run niet kon beëindigen. Kim strandde in de kwalificaties.