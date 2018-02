Twee voormalige Russische olympische kampioenen overleden

19 februari 2018

Het is een gitzwarte dag voor de Russische sportwereld. Met Sergey Litvinov en Yury Tyukalov overleden vandaag twee voormalige Olympische kampioenen.

Litvinov (60) was een hamerslingeraar die olympisch kampioen werd in 1988 in Seoel. Hij stortte vandaag in na een trainingssessie. Alle hulp kwam te laat.

Litvinov is nog steeds olympisch recordhouder in het hamerslingeren, met een worp van 84,80 meter in Seoel.

Zijn zoon, Sergey Litvinov Jr, is ook een hamerslingeraar. Hij werd in 2015 op het WK in Peking vijfde. Beide mannen distantieerden zich van in het begin van het dopingschandaal in Rusland. Ze bekritiseerden openlijk de Russische autoriteiten in hun onwil het systeem te veranderen.

Tyukalov (87) won twee keer olympisch goud in het roeien. In 1952 in de skiff en vier jaar later naast Alexander Berkutov in de dubbel twee. In 1960 pakte het duo nog zilver op de spelen in Rome.