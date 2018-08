Twee Russische dopingzondaars krijgen upgrade van olympisch brons naar zilver XC

29 augustus 2018

21u35

De Russische atletes Ekaterina Poistogova en Tatyana Tomashova mogen hun bronzen olympische medaille uit 2012 inruilen voor een zilveren. Dat liet het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weten. Ze profiteren van het schrappen uit de uitslag van gedopeerde concurrenten, en dat terwijl beide atletes zelf een dopingschorsing kregen.

Poistogova finishte als derde in de 800 meter in Londen, maar haar landgenote Maria Savinova moest haar gouden medaille later inleveren na een positieve test. Zelf werd Poistogova in 2017 geschorst nadat ze haar dopinggebruik toegaf in een undercoverreportage.

Tomashova finishte als vierde in de 1.500 meter, maar de Turkse nummers één en twee Alptekin en Bulut werden op doping betrapt en geschrapt. Zelf was Tomashova in 2008 al eens geschorst, omdat in haar staal de urine van iemand anders werd aangetroffen.

"De twee atletes werden getest tijdens de Spelen in 2012 en tijdens een periode van hertesten tussen 2015 en 2017, zonder dat er overtredingen werden vastgesteld", legt het IOC uit waarom het de niet onbesproken atletes promotie geeft.