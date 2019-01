Twee op vier voor Luca Brecel in Championship League LPB

09 januari 2019

Belga

Luca Brecel heeft twee van zijn eerste vier wedstrijden gewonnen op het Championship League-toernooi in het Engelse Coventry. In zijn eerste twee duels moest Brecel (WS 14) het onderspit delven. Tegen de Schot Graeme Dott (WS 22) won de Limburger het eerste frame, maar de 41-jarige wereldkampioen van 2006 sloeg terug en won na onder meer een 71 break de drie volgende frames voor een 3-1-zege. Tegen Mark Selby (WS 1), de drievoudige wereldkampioen, kwam Brecel niet in het stuk voor. Onze landgenoot verloor met 3-0 en kon slechts één punt scoren. Selby noteerde breaks van 80 en 65.

Brecel zette nadien wel tweevoudig WK-finalist Allister Carter (WS 17) met 3-1 opzij. Carter opende met een 113 break. Brecel stelde gelijk en potte in frame drie een 135 clearance weg. Ook in het vierde frame was hij de betere. In zijn vierde wedstrijd moest de Engelsman Barry Hawkins (WS 7) met 3-1 voor de bijl. Brecel potte in zijn eerste twee frames breaks weg van 55 en 127, waarna Hawkins met een 51 break frame drie won. In het vierde frame toonde de 'Belgian Bullet' zich duidelijk de beste.

Brecel staat op een voorlopige gedeelde tweede plaats en moet het donderdag nog opnemen tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS 12) en de Welshman Ryan Day (WS 13). Selby staat na drie zeges alleen aan de leiding.