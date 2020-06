Twee ongemeen brutale knock-outs in één klap in UFC 250, Dana Whites ‘Fight Island’ krijgt vorm ODBS

07 juni 2020

20u58 0 MMA Naast de worstelcompetities WWE/AEW gaat ook het UFC in coronatijden door alsof er niets aan de hand is, op steeds dezelfde locaties en met beperkt publiek. Zo was er gisteravond alweer UFC 250 in het speciaal voor het MMA opgetrokken Apex-gebouw in Las Vegas. De sterren: Cody Garbrandt en Sean O’Malley.

Garbrandt pakte bij de bantams tegen Raphael Assuncao uit met een knock-out die meteen kans maakt voor een nominatie als ‘knock-out van het jaar’. Luttele seconden voor het einde van de tweede ronde, sloeg ‘No Love’ ongemeen hard toe. Zijn tiende knock-out/technische knock-out. Voor Garbrandt werd het zo een sensationele comeback nadat zijn laatste zege al dateerde van december 2016, toen hij de titel in de klasse pakte met winst tegen Dominck Cruz. Maar dan volgden drie nederlagen op rij: onder andere TJ Dillashaw en Pedro Munhoz in UFC 235 waren te sterk.

ARE YOU KIDDING!? 😱



Cody Garbrandt (-155) with the walk-off KO at the buzzer❗️pic.twitter.com/pTCTdhjntA The Action Network(@ ActionNetworkHQ) link

CODY GARBRANDT WITH THE KO RIGHT BEFORE THE HORN BLOWS pic.twitter.com/9AbVY2j61l Abdul Memon(@ abdulamemon) link

En nog een andere kamp bij de bantams eindigde bijzonder spectaculair. Al in ronde één deed ‘Sugar’ Sean O’Malley zijn reputatie alle eer aan toen ook hij met één rake klap zijn opponent, Eddie Wineland, te slapen legde. ‘If you don’t know, now you know’. Als je nog niet van hem had gehoord, nu wel: met die baseline had UFC-baas Dana White de Amerikaan O’Malley (25) voor de avond geïntroduceerd. O’Malley is een van de rijzende sterren in het MMA en heeft nog niet één profkamp verloren, tegenover 12 zeges (4-0 in UFC). Met de haarstijl zit het alvast snor.

WOW. o’malley is something different and it’s scary. this guys has to be the next big thing. goddamn. #UFC250 pic.twitter.com/SW6eG360yt james mckenna(@ chillhartman) link

The best walk off KO ever? #UFC250 pic.twitter.com/4cCw0QKkpP UFC_AUSNZ(@ UFC_AUSNZ) link

Vanavond is de kamp tussen Amanda Nunes en Felicia Spencer het hoofdmenu, maar MMA-fans kijken nu al reikhalzend uit naar het beruchte ‘Fight Island’, het plan van Dana White om de UFC-vechters op één bepaalde locatie samen te brengen. White vertelde gisteren dat hij er samen met zijn stafleden dag en nacht mee bezig is en dat er zelfs al eind juni al zou gevochten worden. Volgens gespecialiseerde sites heeft White zijn oog laten vallen op een eiland in Dubai. Wel hoopt hij geen al te hoge verwachtingen te creëren. “Er zal in een kleine maar coole octagon op het strand gevochten worden”, bevestigt de grote baas van het UFC. “Maar de vechters zullen niet met brandende toortsen de arena betreden en ik zal er niet op mijn troon boven de octagon zitten”, lachte hij. ‘Fight Island’ ontlokte bij sommige vechters ook al negatieve commentaren. Zo klaagde bijvoorbeeld Jorge Masvidal al over het feit dat White geld genoeg heeft om het hele eiland zelf op te kopen, maar dat hij zijn vechters onderbetaalt.