Twee nieuwe beschuldigingen tegen ex-turndokter en 'misbruikarts' Larry Nassar: "Toen ik 13 was, dacht ik dat het erbij hoorde" XC

17 augustus 2018

11u34

Bron: Belga 0 Meer Sport Tegen Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse nationale turnploeg, blijven er beschuldigingen opduiken. Onder de slachtoffers van de Amerikaan, die eerder al veroordeeld werd tot een celstraf van 40 tot 175 jaar voor seksueel misbruik, zitten ook de turnsters Kyla Ross en Madison Kocian.

Ross en Kocian, goudenmedaillewinnaressen op de Olympische Spelen van respectievelijk 2012 en 2016, onthulden in het televisieprogramma "CBS This Morning" dat ook zij slachtoffers werden van Nassar. Voordien voelden ze zich naar eigen zeggen nog niet klaar om erover te praten. Op het proces van Nassar in januari legden meer dan 150 meisjes getuigenissen af.

Via hun Twitteraccount hebben de meisjes laten weten dat ze trots zijn dat ze van zich hebben laten horen. "Wij vragen hiermee aan de nationale turnbond USA Gymnastics en aan het Amerikaans Olympisch Comité USOC om voor drastische veranderingen te zorgen", aldus Ross en Kocian.

"Toen ik dertien was, dacht ik dat het erbij hoorde. Maar later ga je beseffen welke verschrikkelijke dingen zich hebben voorgedaan", voegde Ross nog toe. "Maar we willen niet als slachtoffers geportretteerd worden. Het is iets waar we door moeten, we proberen vandaag alleen maar onze stem te laten gelden."