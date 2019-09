Twee Keniaanse atletes blijven thuis van WK atletiek wegens te veel testosteron Redactie

20 september 2019

13u24 0 WK atletiek De Keniaanse atletes Jackline Wambui en Linda Kageha mogen niet deelnemen aan het WK in Doha (27 september - oktober). Ze worden geweerd uit de nationale selectie nadat ze bij testen een te hoog testosterongehalte lieten noteren. Dat maakte de Keniaanse bond bekend.

Wambui had tijdens de Keniaanse trials op 13 september de 800 meter gewonnen in 1:58.79, een persoonlijk record. Kageha werd derde op de 400 meter en plaatste zich eveneens voor Doha. Maar allebei moeten ze thuisblijven omdat bij testen hun testosteronwaarden de opgelegde limieten van de internationale atletiekbond IAAF overschreden.

"Alles atletes zijn onderworpen aan bloedtesten na afloop van de nationale trials op 13 september in Nairobi. De dokters troffen bij Wambui en Kageha te hoge testosteronlevels aan", verduidelijkt de vicevoorzitter van de Keniaanse bond Paul Mutwii. "Bijgevolg mogen ze niet deelnemen in Doha na de beslissing van de IAAF om vrouwelijke atletes met te hoge testosteronwaarden te weren voor wedstrijden tussen 400 meter en de mijl."

De forfaits komen voor Kenia te laat om nog vervangsters aan te duiden. Het land zal in Qatar dus vertegenwoordigd worden door Hellen Syombua en Mary Moraa op de 400 m en door Eunice Sum op de 800 m. In mei moesten de Keniaanse vrouwen Maximilla Imali en Evangeline Makena om dezelfde reden ook al thuisblijven van de World Relays in het Japanse Yokohama.

Het nieuwe IAAF-reglement ging op 8 mei in voege en verplicht hyperandrogene atletes om hun testosteronwaarden met medicijnen te verlagen als ze willen deelnemen aan wedstrijden tussen de 400 meter en de mijl. Het belangrijkste slachtoffer van de nieuwe regel is meervoudig olympisch en wereldkampioene op de 800 meter Caster Semenya. Na een lange juridische strijd ving de Zuid-Afrikaanse bot en omdat ze weigert medicijnen te nemen, is ze er niet bij op het WK.