Twee keer atletiekgeschiedenis: Cheptegei loopt wereldrecord 10.000m van Bekele aan flarden, Gidey verbetert twaalf jaar oude record op 5.000 meter VH

07 oktober 2020

22u59 0 Meer Sport Historisch avondje in Valencia: in één uur tijd werden niet één maar twee wereldrecords op de lange afstand aan flarden gelopen. De Ethiopische Letesenbet Gidey zette de toon door het 12 jaar oude WR van Tirunesh Dibaba scherper te stellen op de 5.000m, Joshua Cheptegei deed er vervolgens nog een schepje bij met een fenomenale race over 10.000m. De 24-jarige Oegandees Cheptegei was meer dan zes seconden sneller dan Kenenisa Bekele in 2005.

Het lijkt wel alsof Joshua Cheptegei alleen nog wereldrecords loopt. In 2020 verscheen hij drie keer aan de start van een race, drie keer schreef hij geschiedenis. Op 16 februari stelde hij in Monaco al het wereldrecord op de 5.000m op de weg scherper; vervolgens ging op 14 augustus - alweer in het prinsdom - het wereldrecord op de 5.000m op de piste eraan en gisteren deed dat huzarenstukje nog eens over op de 10.000m, in het Turia Stadium in Valencia. De nieuwe koning van de lange afstand is bekend en hij komt uit Oeganda. Cheptegei is de tiende man ooit die zowel het WR op de 5.000m als 10.000m tegelijk in handen heeft.

Nu kreeg Cheptegei wel de nodige hulp van goede hazen en van de technologie - net als tijdens het werelduurrecord van Mo Farah op de Memorial in september, kon Cheptegei zich richten op ‘lopende lichtjes’ die het juiste tempo aangaven. Maar om het 15 jaar oude wereldrecord van Kenenisa Bekele (26:17.53 in Brussel) van de tabellen te lopen, daarvoor moet je toch van goede huize zijn. “Het wordt niet makkelijk maar ik heb eerder al bewezen dat ik tot veel in staat ben. Er zijn mensen die dachten dat ik het wereldrecord op de 5.000m niet kon verbeteren en ik deed het toch - nu zet ik me aan de 10.000m.”

En hoe. De Oegandees, die op het WK in Doha in 2019 zijn eerste wereldtitel op de 10.000m greep, bleef continu op schema en trok, toen de hazen uitstapten, zijn snelheid zelfs nog op - zo finishte hij finaal in 26:11.00, meer dan zes seconden sneller dan Bekele, die dus ook al zijn WR op de 5.000m aan Cheptegei kwijt raakte. Het laat zich raden dat Cheptegei over een jaar in Tokio dé grote favoriet is om Mo Farah te onttronen op de 10.000m. “Ik wilde de verwachtingen inlossen vandaag. Het betekent heel veel voor me dat ik mijn droom kon waarmaken,” zei hij nadien.

Hij was niet de enige die straalde want voor hem was ook de pas 22-jarige Letesenbet Gidey onder het twaalf jaar oude wereldrecord van Tirunesh Dibaba (14:11.15) op de 5.000m gedoken. Gidey, vice-wereldkampioene op de 10.000m, klokte 14:06.62, ruim vijf seconden onder het WR van haar landgenote.