Twee jaar geleden pakte ze Olympisch zilver in Rio. Zonder te weten dat er sluipdoder in haar hoofd groeide

19 april 2018

08u37

Zoe de Toledo, een Britse roeister van intussen 30 jaar, won als stuurvrouw van het Vrouwen Acht-team in 2016 goud op de Europese kampioenschappen en zilver op de Olympische Spelen in Rio. Nog straffer wordt het als je weet dat ze, bijna anderhalf jaar na die laatste triomftocht, achterhaalde dat ze die successen behaalde met een hersentumor.

Na haar zilveren eremetaal in Brazilië besloot de Toledo het professioneel roeien vaarwel te zeggen. Ze ging zich volledig toeleggen op haar studies Geneeskunde aan de universiteit van Oxford, maar nadat ze een tekort had op een van haar examens, verloor ze haar studiefinanciering. Als alternatieve manier om aan een inkomen te geraken, besloot ze zich in december 2017 in te schrijven als proefkonijn voor een universitair onderzoek: in ruil voor een vergoeding van zowat 70 euro, onderging ze een MRI-scan. En die scan zou haar leven helemaal overhoop gooien.

"Ik kreeg diezelfde avond nog een telefoontje van het ziekenhuis met de melding dat de artsen iets ontdekt hadden", zo doet de Toledo haar relaas bij de BBC. "Ik maakte me er niet zo druk in, omdat ik als student geneeskunde weet dat zoiets wel vaker gebeurt. Stop iemand in zo'n machine en je zult waarschijnlijk vaak zien dat er iets mis is. Maar ik kwam er al snel achter dat het serieuzer was dan ik had gedacht."

Steve

De Toledo kreeg te horen dat ze een goedaardige hersentumor had waarvan de artsen vermoedden dat hij al tien tot vijftien jaar in haar hoofd zat. Toch bleef ze kalm en had ze zo haar eigen manier om ermee om te gaan. "Ik gaf hem 'Steve' als 'koosnaampje', omdat ik het niet telkens over 'mijn tumor' wilde hebben. Dat woord klonk een stuk erger dan dat ik het daadwerkelijk vond."

Wel kwam ze voor een dilemma te staan: de tumor laten verwijderen, of die toch nog wat langer laten zitten. En dat maakte het allemaal een stuk moeilijker. "Als ik ermee had gewacht, dan zou de tumor groter en groter worden en mogelijk een serieus probleem worden."

Op vrijdag 2 maart besloot ze dan toch afscheid te nemen van Steve. Aanvankelijk zeiden de dokters dat de operatie niet meer dan vier uur in beslag zou nemen, maar uiteindelijk hadden ze 13 uur nodig om het gezwel, dat veel groter was dan eerst gedacht, te verwijderen. De Toledo beseft dan ook dat ze heel wat geluk heeft gehad. "Als ik die scan niet had ondergaan en ze de tumor niet hadden gevonden, dan zou het volgens de artsen al snel te laat zijn geweest. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Als je niet slaagt voor een van je examens, is het moeilijk om daar iets positiefs uit te onthouden. Maar dit is toch wel een uitzondering."

Twee dagen na haar operatie mocht de Toledo het ziekenhuis alweer verlaten, maar het herstel verliep moeizaam. "De eerste weken na mijn operatie waren niet bepaald de leukste van mijn leven. Omdat ik al duizelig werd van gewoon een beetje rond te stappen of te lezen, keek ik 12 uur per dag tv. Niks doen was aanvankelijk wel leuk, maar nadien werd het frustrerend."

Intussen gaat het beter met haar en ze smeedt zelfs al nieuwe plannen. In juli wil ze samen met haar partner en nog tien andere roeiers zowat 900 kilometer van de Kafue rivier in Zambia roeien. Doel daarbij is aandacht vragen voor schoon water, maar dat wordt een serieuze uitdaging. Niet in het minst omdat ze als stuurvrouw nooit echt zelf een roeiriem moest hanteren en dat nu dus wel zal doen. En dat vindt ze toch nog een beetje eng. "Ik ben allerminst in vorm en misschien wel de minst atletische Olympiër die je ooit zal tegenkomen." Rest haar enkel nog de dokters in te lichten over haar ambities...

282/366 Gorgeous night at the @makeawishuk sports dinner tonight. Fantastic to see so many generous people giving their support to this fantastic charity. But once again we failed to get a decent photo... #liftselfie #makeawish Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 okt 2016 om 18:36 CEST