Twee Belgische vrouwen boksen zaterdag om wereldtitel: “Live op een Amerikaanse zender tegen zo’n ster, dan rinkelt de kassa” ODBS/EVL

06 december 2018

09u16 1 Meer Sport Absolute hoogdag voor het Belgische boksen zaterdag. Enkele uren nadat lichtgewicht Delfine Persoon (33) voor de achtste keer haar WBC-wereldtitel verdedigt in Ardooie, gaat Femke Hermans (28) in Carson, Los Angeles, voor absolute glorie. De Steenhuffelse kijkt dan ook in een titelkamp en voor tv-kijkend Amerika topper Claressa Shields in de ogen. Freddy De Kerpel: “Een unicum.”

Om u een idee te geven: buiten de titelkampen van Persoon, vochten er ooit maar twee Belgen om de wereldtitel: Jean-Pierre Coopman tegen Mohammed Ali (1976) en wijlen Jean-Marc Renard tegen de Venezolaan Esparragoza (1989). Zaterdag worden dat er in enkele uren tijd dus twee, waarvan de kamp van Hermans ongetwijfeld het meest tot de verbeelding spreekt. In het StubHub Center zijn al 18.000 tickets verkocht en de kamp is live te zien op HBO. Tegen tweevoudig olympisch kampioene Claressa Shields (23), dé ster van het Amerikaanse vrouwenboksen. Tijdens een nacht waarin ook de Noorse Cecilia Braekhus, die andere topper bij de vrouwen, voor de 24ste keer haar wereldtitel bij de welters op het spel zet.

