Twee Belgen bij laatste 16 op BDO WK darts: ook De Vos bereikt achtste finales Redactie

19u31 47 Getty Images Meer Sport Geert De Vos (BDO 12) heeft zich net als Andy Baetens geplaatst voor de achtste finales van het BDO wereldkampioenschap darts. In het Engelse Frimley Green versloeg hij in de eerste ronde de Nederlander Derk Telnekes (BDO 38) met 3-1.

De Vos nam de beste start, met onder meer twee 180 maximumworpen en een gemiddelde van 99.16 per drie darts won hij set één met 3-2. In de tweede set prikte de 36-jarige uit Aalst drie 180 maximumworpen weg. Bij een 2-2-stand miste hij echter vijf darts voor setwinst, de 22-jarige Telnekes profiteerde hiervan en stelde gelijk.

In set drie was De Vos met 3-0 en een 130 uitworp duidelijk de betere. In een spannende vierde set kreeg De Vos, vorig jaar kwartfinalist, een pak kansen om het af te maken. Maar die benutte hij aanvankelijk niet. Bij een 2-1-achterstand brak hij door de darts van Telnekes en kon hij met uitworpen van 57 en 52 zijn plaats voor de achtste finales veiligstellen. Daarin neemt hij het op tegen de Nederlander Richard Veenstra (BDO 10).

"In het begin van de wedstrijd speelden we alle twee goed", verklaarde De Vos. "In de tweede set miste ik te veel dubbels, waarna ik set drie vlot met 3-0 won. Ook in de vierde set miste ik een aantal kansen, maar aan het einde van de set was ik net iets beter."

Uitslag eerste ronde:

Geert De Vos (Bel/12) - Derk Telnekes (Ned/38) 3-1 (87.43-81.73) (30.30%-81/73%)

3-2, 2-3, 3-0, 3-2

