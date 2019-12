Twee Belgen bij de laatste zestien! Ook Dimitri Van den Bergh stoot op WK darts door naar achtste finales na pittig duel GVS

23 december 2019

17u59 14 WK darts Er zitten twee Belgen bij de laatste zestien op het WK darts. Na Kim Huybrechts won ook Dimitri Van den Bergh (PDC-29) zijn match in de derde ronde. De 25-jarige Antwerpenaar klopte na een pittig duel Luke Woodhouse: 4-2. In de volgende ronde wacht Adrian Lewis, het nummer 13 en dus een uitdaging.

VAN DEN BERGH WINS!



Dimitri Van den Bergh wins an absolute battle against Luke Woodhouse! pic.twitter.com/jQ17jDqgYC PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Liever had hij wat rust gehad na zijn vlotte winst tegen Josh Payne van zaterdag - “mijn hart blijft maar gaan, ik moet enkele dagen bekomen” -, maar vandaag moest ‘Dancing Dimi’ alweer aan de bak voor een plek in de achtste finales. Tegenstander was Luke Woodhouse, een 31-jarige Brit en het PDC-nummer 69 van de wereld.

Na de traditionele danspasjes maakte Van den Bergh een prima start. Een gemiddelde van 98 met drie pijlen was voldoende om de eerste set binnen te rijven. Nadien miste Woodhouse in de tweede set een resem kansen, waardoor Van den Bergh op een comfortabele 2-0 klom. Toch was ‘The Dreammaker’ niet in z’n nopjes. Hij mopperde en klaagde - niet helemaal tevreden over het eigen niveau. Wanneer hij dan ook nog een aantal dubbels miste, profiteerde Woodhouse: 2-1 in sets.

SHANGHAI!



Van den Bergh doesn't look pleased with himself but he's just taken out his third ton-plus finish of the match to lead 1-0 in the fourth set! pic.twitter.com/xywNqPk91S PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Wat volgde was een nerveuze partij. In de vierde set klom Van den Bergh op 0-2 in legs, maar knokte Woodhouse terug tot 2-2. Onze landgenoot reageerde echter gevat en gooide een 56 prima uit. Van den Bergh op één set van de achtste finales, maar zijn tegenstander gaf zich maar niet gewonnen. Met een dubbel-16 zorgde hij voor 3-2 in sets, nadien stond hij zowaar op één leg van een 3-3 gelijke stand. Van den Bergh schoot echter net op tijd wakker en won drie legs op een rij. De zege was zo een feit: 4-2.

Van den Bergh neemt het in de achtste finales op tegen Adrian Lewis (PDC-13). In maart van dit jaar hadden de twee nog een discussie op het European Darts Open toernooi in het Duitse Leverkusen. Van den Bergh dacht dat Lewis “kom op, ga darten” naar hem riep terwijl onze landgenoot net wou gooien. Van den Bergh reageerde door zijn vinger op de mond te leggen, waarna Lewis hetzelfde deed. Een discussie volgde. “Hij ontkende dat hij riep naar mij, maar ik heb al vaker gehoord dat hij zo’n trucjes uithaalt”, vertelde Van den Bergh na afloop. Van den Bergh won met 6-3, maar delfde in de overige twee onderlinge duels van 2019 het onderspit.

Gisteren schaarde ook Kim Huybrechts zich bij de laatste zestien. Onze 34-jarige landgenoot - het nummer 41 - klopte de Nederlander Danny Noppert met 4-2.

VAN DEN BERGH LEADS!



He's averaging 98 here as Van den Bergh takes the opening set 3-1... pic.twitter.com/09ik6pPdpj PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Van den Bergh is on FIRE!



He takes the lead in the third set with a brilliant 112 finish! pic.twitter.com/invljVQpwW PDC Darts(@ OfficialPDC) link