Twaalfkoppige EK-selectie Belgian Cats bekend: Meesseman en Mestdagh zijn speerpunten

17 juni 2019

22u04

Bron: Belga 0 EK Basket Bondscoach Philippe Mestdagh heeft zijn selectie van twaalf Belgian Cats bekendgemaakt voor het EK in Servië en Litouwen van 27 juni tot 7 juli.

Uit de laatste voorselectie van veertien speelsters vielen Hatty Nawezhi en Laure Resimont in extremis nog af. Serena-Lynn Geldof kreeg de voorkeur op Nawezhi. De speelster van Namen was er in 2017 bij toen er brons werd behaald op het EK in Praag, maar in de WK-selectie van vorig jaar moest ze haar plaats afstaan aan Nawezhi. Resimont was er op beide toernooien niet bij. Beide speelsters blijven wel bij de kern tot de afreis naar Servië van volgende week.

Speerpunten in de Belgische selectie zijn Emma Meesseman en Kim Mestdagh, beiden aan de slag in de WNBA bij Washington Mystics, en Julie Allemand, onlangs met Lyon kampioen geworden in Frankrijk. Ook Ann Wauters zit na een periode van knieperikelen bij de selectie.

In eigen land oefenen de Belgian Cats nog twee keer tegen Italië, op 21 juni in Wevelgem en op 22 juni in Kortrijk. Op 24 juni reizen ze af naar Servië en op 27 juni gaat het EK van start. De Belgen treffen er in groep D Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië. Een plaats bij de eerste zes van het EK levert een ticket op voor het olympisch kwalificatietoernooi.

De volledige selectie van de Belgian Cats

Kim Mestdagh, 1m80, 12.03.1990, Cukurova/Tur & Washington Mystics/WNBA --) Charleville-Mézières/Fra

Antonia Delaere, 1m82, 01.08.1994 Castors Braine --) Nantes/Fra

Marjorie Carpreaux, 1m65, 17.09.1987, Kangoeroes

Emma Meesseman, 1m93, 13.05.1993, Ekaterinburg/Rus & Washinton Mystics/WNBA

Ann Wauters, 1m93, 12.10.1980, zonder club

Kyara Linskens, 1m90, 13.11.1996, Gorzow/Pol --) Enisey Krasnoyarsk/Rus

Hanne Mestdagh, 1m78, 19.04.1993, Namen

Serena-Lynn Geldof, 1m96, 22 ans, Namen

Heleen Nauwelaers, 1m80, 14.03.1996, Bembibre/Spa

Julie Vanloo, 1m74, 10.02.1993, PEAC-Pecs/Hon --) Townsville Fire/Aus

Jana Raman, 1m86, 15.02.1991, Claret/D2/Spa --) Valencia/Spa

Julie Allemand, 1m74, 07.07.1996, Lyon/Fra