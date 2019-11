Turnster (20) overleeft oefening aan brug met ongelijke leggers niet mvdb

12 november 2019

17u13

Bron: Connecticut Post 6 Meer Sport Een Amerikaanse gymnaste is bezweken aan de verwondingen na een val aan de brug met ongelijke leggers. Studente Melanie ‘Melly’ Coleman (20) viel vrijdag tijdens een training van een legger en liep een ernstig rugletsel op. Ze overleed zondag in het ziekenhuis in New Haven in de oostelijke staat Connecticut.

De studente verpleegkunde trainde in de zaal waar haar ploeg wekelijks oefent. De precieze omstandigheden zijn verder niet bekend. Vrienden en familie spreken op sociale media van een “bizar, tragisch ongeval”.



Coleman trainde op hoog niveau. Ze behoorde enkele jaren geleden tot de top van het USA Junior Olympics Program en was daarnaast aanvoerder van het turnteam op haar middelbare school.



“Melanie was een liefhebbende dochter, zus, nicht, teamgenote en beste vriendin”, staat te lezen in een verklaring die haar diepbedroefde familie maandag heeft uitgebracht. Ze stond als orgaandonor geregistreerd. “We zijn ervan overtuigd dat haar geest, lach en humor zullen voortleven bij diegenen die het meest van haar hielden, maar ook bij diegenen die met haar organen nu verder kunnen leven”. Een crowdfundingspagina heeft al bijna 53.000 dollar opgehaald.

