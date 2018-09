Turnster (19) wil verder met

turntrainer die haar mishandelde Valerie Hardie

10 september 2018

21u30 0

Japan zit met een turnschandaal opgezadeld. Gisteren heeft de ­Japanse turnfederatie (JGA) twee belangrijke officials tijdelijk geschorst, in afwachting van een ­onderzoek. Chieko Tsukahara, die het Japanse damesteam leidt, en haar man Mitsuo, vijfvoudig olympisch kampioen, maakten volgens de 19-jarige gymnaste Sae Miyakawa misbruik van hun machtspositie om haar te intimideren. De JGA zette zo’n tien dagen terug haar coach Yuto Hayami voor onbepaalde tijd aan de kant omdat hij tussen september 2013 en mei 2018 zijn gymnaste fysiek mishandeld zou hebben. De 34-jarige trainer zou Miyakawa herhaaldelijk over de grond hebben gesleept en in het gezicht hebben geslagen. Miyakawa wou desondanks toch met Hayami verder werken, maar de JGA weigert dat. Volgens de gymnaste zet de JGA haar onder druk om bij hen te trainen. Chieko Tsukahara zal op het WK artistieke gymnastiek in Doha eind oktober afwezig blijven.