Turnkampioene Simone Biles wint na twee jaar afwezigheid bij comeback GVS

29 juli 2018

12u15

Viervoudig olympisch turnkampioene Simona Biles heeft haar comeback na twee jaar afwezigheid opgeluisterd met een overwinning in de US Classic in Columbus (Ohio).

De 21-jarige Biles, die vier keer goud won op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016, kreeg de hoogste scores op sprong, balk en vloer. Op brug werd ze slechts tiende, maar die bracht haar eindzege in de meerkamp niet in gevaar.

Biles behoorde tot de meer dan 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt waren door Larry Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam. De vaak schokkende getuigenissen van de vele meisjes leidden tot een celstraf van 175 jaar voor Nasser.

Biles heeft zich na het emotionele rechtsproces weer toegelegd op de sport en hoopt op nieuwe olympische successen bij de Spelen van Tokio in 2020.