Turner Dennis Goossens zet punt achter topsportcarrière Redactie

14 augustus 2020

15u01

Bron: Belga 0 Turnen Ringenspecialist Dennis Goossens (TK Kerels Waasmunster) zet na 20 jaar turnen een punt achter zijn turncarrière. Dat heeft turnfederatie Gymfed gemeld. De 26-jarige Goossens was een vaste waarde binnen het Belgische team toestelturnen en wist op individueel vlak de beste Belgische prestatie ooit neer te zetten, met een achtste plaats in de finale aan de ringen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

Goossens maakte in het seizoen 2011-2012 zijn intrede in de Topsportschool in Gent. Zijn hoogtepunt volgde in 2016 op de Spelen in Rio, waar hij geschiedenis schreef. Hij plaatste zich in Brazilië voor de toestelfinale aan de ringen. Een historisch moment voor België, want het was de eerste keer dat een Belgische gymnast zich voor een olympische finale met de acht beste toestelspecialisten kon plaatsen. Goossens eindigde in zijn eerste mondiale finale op de achtste plaats.

In 2017 en 2018 turnde Goossens zich nog naar de toestelfinales op de World Cups in Doha en tijdens het EK in Glasgow. Later in 2018 maakte hij deel uit van het Belgische mannenteam dat tijdens het WK in Doha de negentiende plaats in beslag nam. Individueel miste hij toen maar net de toestelfinale aan de ringen op dat WK.

"Jarenlang zette Dennis zich in voor zijn individuele carrière en het Belgische jongensteam. Bedankt Dennis, we hebben genoten van je vele mooie turnjaren!", schrijft Gymfed in een mededeling. "We hopen jou nog eens op onze activiteiten te ontmoeten want voor het jongensturnen ben je het icoon voor vele jonge gymnasten."