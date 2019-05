Turkije met 1-3 te sterk voor België in European Golden League volley



30 mei 2019

00u20

Bron: Belga 0 Volleybal De Red Dragons (FIVB-12) leden in Brussel een 1-3 nederlaag tegen Turkije (FIVB-33) in hun tweede wedstrijd van de European Golden League. België won wel nog de eerste set, daarna waren de Turken baas: 25-22, 14-25, 22-25 en 21-25. Turkije staat nu alleen op kop in groep A.

De nieuwe trainer van de Belgen, Brecht Van Kerckhove, kon niet rekenen op een aantal van zijn beste spelers. Sam Deroo, Pieter Verhees, Simon Van de Voorde, Tomas Rousseaux, Bram Van den Dries en Hendrik Tuerlinckx werden allemaal rust gegund na een slopend seizoen. Het Belgische team bestond zo uit Lienert Cosemans, Igor Grobelny, Elias Thys, Lou Kindt, Berre Peters, Arno Van de Velde en libero Tim Verstraete. Lowie Stuer, Seppe Van Hoyweghen, Wout D’Heer, Roman Abinet en Simon Peeters vielen in.

In de andere wedstrijd in groep A won Letland (FIVB-65) met 2-3 in Slovakije (FIVB-27). België, dat afgelopen zondag wel zijn eerste wedstrijd won, met 3-2 van Slovakije, is met 2 punten derde in de groep, na Turkije (6) en Slovakije (3) en voor Letland (1). De Belgen wacht nu een dubbele confrontatie tegen Letland, te beginnen in Riga op zondag. Een week later, op 8 juni, volgt de terugmatch. Voor zijn laatste twee groepswedstrijden moet België zich op 12 juni verplaatsen naar Turkije en op 15 juni naar Slovakije. De groepswinnaar kwalificeert zich voor de finaleronde, die plaatsvindt in het Estlandse Tallinn (21-22 juni).

Na de European League zullen de Red Dragons deelnemen aan het eerste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen (9-12 augustus). De tegenstanders daar zijn de Verenigde Staten (FIVB-2), Nederland (FIVB-15) en Zuid-Korea (FIVB-24). De winnaar van die groep is zeker van de kwalificatie voor de Spelen in Tokio 2020.

Daarna wacht het EK, dat begint op 12 september. België neemt het in groep B op tegen Oostenrijk (FIVB-37), Duitsland (FIVB-27), Spanje (FIVB-35), Slovakije (FIVB-27) en Servië (FIVB-10).