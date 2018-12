Tumult op WK darts: nummer één Van Gerwen krijgt bierdouche bij opkomst: “Dit is schandalig” GVS

16 december 2018

08u37

Bron: AD/ANP/De Telegraaf 0 Meer Sport De eerste partij van nummer één en tweevoudig PDC-wereldkampioen Michael van Gerwen op het WK darts is gisteren met een hoop consternatie van start gegaan. De Nederlander kreeg bij zijn opkomst in Ally Pally een bekertje bier van een toeschouwer in zijn gezicht gegooid en moest terug de kleedkamers in om een droog shirt aan te trekken. “Ik was zo boos.” De topdarter plaatste zich wel voor de volgende ronde.

Michael van Gerwen krijgt vlak voor opkomst een bier douche #DartsWM pic.twitter.com/cAcGlGOuOF JACK & RICHE(@ jackandriche) link

Na het incident liep Van Gerwen aangeslagen, geflankeerd door beveiligers, naar binnen. Tien minuten later, nog boos gebarend naar zijn shirt, daagde hij opnieuw op met een droog shirt. Geërgerd pakte hij meteen de eerste twee sets tegen zijn opponent Alan Tabern.

De dader werd gepakt en uit het pand gezet, meldt de PDC. “Dit gedrag tolereren we niet”, staat in een korte schriftelijke verklaring.

Michael van Gerwen krijgt vlak voor zijn opkomst in Ally Pally een bierdouche en gaat eerst nog even terug naar binnen om een droog shirt te scoren voor zijn eerste partij op het WK darts. Publiek fluit. Yorick Groeneweg(@ YorickGroeneweg) link

Slecht mikken

“Ik was zo boos. Maar wat kan je doen? Niets“, aldus Van Gerwen, die na het incident even tijd nodig had om zich opnieuw klaar te maken. “Ik heb mijn handen gewassen. Het was daarna moeilijk. Ik was ook emotioneel. Ik dacht echt: ‘wat overkomt mij nou?’”. De Nederlander kon het incident even later relativeren. “Ik denk niet dat het op mij gericht was. De security zei dat het op hen bedoeld was en niet op mij. Zulke dingen gebeuren helaas zo nu en dan”, aldus Van Gerwen tegenover ‘RTL7 Darts’.

Uiteindelijk deerde de bierdouche hem niet. Tegen Tabern kon hij de partij met 3-1 naar zich toe trekken. “Het spel was niet goed, maar ook niet slecht”, kijkt MvG terug. “Ik ga niet op zoek naar excuses. Alan speelde goed, maar ik speelde zoals ik wilde. Nu de volgende ronde.”

Van Gerwen kon ook nog lachen om het incident. “De biergooier kon in ieder geval niet mikken”, grapte ‘Mighty Mike’. “Het is schandalig natuurlijk, maar ik moet me nu weer focussen op de volgende wedstrijd.”