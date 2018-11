Tumult in Nederland: koffertje met urinemonsters verdween in 1985, schaatsbond hield het geheim en laat de zaak nu rusten GVS

30 november 2018

09u01

Bron: Belga en AD 0 Meer Sport Een verdwenen koffertje met urinemonsters van vier schaatssters zorgt in Nederland 33 jaar na het voorval voor ophef. Het koffertje is destijds ontvreemd, de urinestalen konden niet worden onderzocht. De schaatsbond hield de zaak geheim en geeft nu te kennen de affaire te laten rusten.

Het ging om de dopingcontrole na het Europese kampioenschap allroundschaatsen voor vrouwen in Groningen. Andrea Schöne uit de toenmalige DDR won dat toernooi. Haar landgenote Sabine Brehm eindigde als derde, de Nederlandse schaatssters Yvonne van Gennip en Ria Visser werden respectievelijk tweede en vierde.

Uit een reconstructie van De Volkskrant en het televisieprogramma Andere Tijden Sport blijkt vandaag dat de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) de diefstal van het koffertje in de doofpot heeft gestopt. De Nederlandse ploegarts Rob Pluijmers zou het koffertje, waarvan de inhoud in het laboratorium van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen onderzocht zou worden, in de Waal hebben gegooid. De arts zegt zich dat niet meer te herinneren. Drie dagen na de verdwijning van de urinestalen zette de KNSB Pluijmers op non-actief. Het lab had net apparatuur in gebruik genomen om testosteron op te sporen.

Van Gennip had bij het EK op 12 en 13 januari 1985 de 3.000 en de 5.000 meter gewonnen, Visser de 1.500 meter. Schöne, met haar landgenote Karin Kania tot 1988 oppermachtig in het vrouwenschaatsen, zegevierde alleen op de 500 meter. Het jaar daarvoor waren de Nederlandse schaatsers na de Olympische Winterspelen in Sarajevo zonder een enkele medaille naar huis teruggekeerd.

Coach Tjaart Kloosterboer en de schaatssters hadden vervolgens aangedrongen op verhoging van de trainingsintensiteit en betere medische begeleiding om de DDR-schaatssters in te halen. Van Gennip, die drie jaar later in Calgary drie keer goud veroverde, en Visser ontkennen ooit verboden stimulerende middelen te hebben gebruikt.

Pluijmers, die werkzaam was bij het farmaceutisch bedrijf Organon dat testosteronpillen produceerde, en die later in de wielerwereld actief was, heeft zes jaar geleden in een interview gezegd dat het in de jaren tachtig gebruikelijk was buiten de wedstrijdperiode om topsporters anabolica te geven.

“Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken”

“Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik word nog regelmatig aangesproken over mijn prestaties. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik die niet op een eerlijke manier had behaald”, stelt Van Gennip.

Visser is boos op de KNSB. Zij en Van Gennip werden nooit ingelicht. “Dit gaat over iets dat zó onder het kleed is geveegd. Ik vind het onbegrijpelijk dat hier door de bond nooit over is gesproken met ons.” Visser zegt dat ze destijds wel injecties kreeg met vitaminepreparaten. “Een arts is een persoon waar je op moet kunnen vertrouwen. Ik heb niet bewust of onbewust gebruikt.”

Schaatsbond laat de zaak rusten

“Of het waar is wat in het artikel wordt gesuggereerd, valt niet meer te achterhalen. Documentatie is - voor zover ons bekend - niet meer aanwezig”, stelt de Nederlandse schaatsbond (KNSB) via zijn woordvoerder. “Degenen die het weten kunnen, is om een reactie gevraagd. Zij hebben duidelijk aangegeven dat zij zich nooit met doping hebben ingelaten.”

“Het is 33 jaar geleden, iedereen die er indertijd binnen de KNSB bij betrokken kan zijn geweest, werkt hier allang niet meer. Huidig bestuur en directie kunnen moeilijk verantwoordelijkheid dragen voor besluiten van toen.”